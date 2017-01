CORRIVEAU, Hélène



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 10 janvier 2017, à l'âge de 72 ans, est décédée madame Hélène Corriveau, épouse de monsieur Abel Perreault et conjointe depuis 2 ans de monsieur Louis Pouliot, son ange d'amour. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse également dans le deuil ses deux garçons adorés: Carl Perreault (Nadine Decoste), leurs enfants Gabrielle, Charles et Geneviève; Richard Perreault (Marylène Masse), leurs enfants Magalie et Charles; ses deux frères: Robert Corriveau (Lise Montminy), leur fille Julie; Laval Corriveau (Carole Bérubé), leur fils Jonathan; sa petite soeur chérie Lucie Corriveau (Magella Bourget), leur fils Hugo (Marie-Michèle Blanchard); les membres de la famille Perreault: Patricia, Margot, Rita (Robert Blais), Lise (Robert Bourget), Michel (Thérèse Prévost), Gaétan et Suzanne (Gilles Turgeon); les membres de la famille Pouliot: Louise (Jean Dumont), Simon (Hélène Thibault), Claire (Roger Carrier) et Lucie (Jean-Paul Martineau); ses amis et amies de longue date: P.A. Gagné et Fernande (l'amour pur et sincère), sa précieuse amie et âme soeur Huguette Tremblay (Ernesto Hidalgo), sa lumière Marie-Ginette Fortin, sa jumelle et confidente Lucie Bernard, son sourire radieux Lucie Pouliot; ses cousins et cousines, spécialement Lucette, Suzanne, Lise, Huguette; ainsi que ses amis Pauline Tremblay et Michel Carrière. Un merci aux infirmières Julie Corriveau et Amélie Drouin. La famille vous accueillera auà compter de 9h30.