PAQUET SYLVESTRE, Lorraine



À l'I.U.C.P.Q., le 29 décembre 2016, à l'âge de 67 ans, est décédée dame Lorraine Paquet, épouse de feu Marcel Sylvestre et fille de feu Roch Paquet et de feu Georgette Morin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie et Martin; ses sœurs: Ellen (feu Gilles Rancourt), Denise (Raymond Lagacé), Suzanne (Jules Pelletier) et Élise; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Sylvestre ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel infirmier et les préposés aux bénéficiaires du 1er étage du CHSLD de l'Hôpital Ste-Monique où Madame Paquet a séjourné pendant plus de 10 ans. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôpital Ste-Monique, 4805, boul. Wilfrid-Hamel, Québec Qc G1P 2J7 tél.: 418-871-8701 ou à la société canadienne de la Sclérose en plaques, 245, rue Soumande, bureau 202, Québec Qc G1M 3H6 tél.: 418-529-9742.