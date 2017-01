«Ce n’était pas une insulte contre le français»

La consigne interdisant le français aux joueurs québécois en présence de coéquipiers anglophones n’était en rien une insulte à la langue de Molière, assure Joël Bouchard, qui estime d’ailleurs que cette mesure a permis à l’équipe canadienne de créer un «esprit de corps» et de se rendre jusqu’à la finale du Championnat mondial de hockey junior.

L’administration de Hockey Canada, Bouchard et l’entraîneur Dominique Ducharme ont été grandement critiqués au cours des derniers jours depuis l’entrevue de Julien Gauthier à TVA Sports.

Pour Bouchard, il s’agit d’un dossier réglé.

«Ça avait été expliqué aux joueurs et les gars pouvaient parler entre eux en français. Je pense que ç’a été pris hors contexte. C’est correct, mais on voulait juste que les gars, lorsqu’ils étaient tous ensemble [...] cohabitent et apprennent à se connaître. Ç’a fonctionné, parce que nos Québécois ont performé, et je suis extrêmement fier d’eux. Nos quatre buts en finale ont été marqués par des Québécois. Ils n’ont pas été brimés dans le tournoi», a assuré jeudi celui qui a repris ses fonctions de grand patron des opérations hockey de l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Pas une insulte

Bouchard assure qu’en aucun temps cette consigne n’a été un désaveu de sa langue maternelle.

«Ce n’était pas une insulte à la langue française, au contraire. On était là pour créer un esprit de corps et ç’a fonctionné.»

L’homme de hockey explique d’ailleurs que ce n’est pas le seul règlement décrété par les dirigeants d’ÉCJ afin de s’assurer de créer une chimie rapidement entre 22 joueurs provenant des quatre coins du Canada.

«Les gars n’avaient pas droit au cellulaire à table et on a tous accepté de se faire couper les cheveux. On était tous ensemble là-dedans. N’oubliez jamais que Dominique Ducharme et moi sommes de grands amis, mais on parlait en anglais en présence des autres entraîneurs. Quand on était seuls, on parlait en français. Tout ça n’était que pour garder une dynamique de groupe.»