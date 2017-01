Ce «prédateur d’enfant» écope de six ans de prison

Utilisant son ordinateur pour menacer une trentaine d’adolescentes de partout dans le monde afin d’avoir des images explicites d’elles, un résident de Québec devra purger une lourde peine de six ans de prison.



Timide et introverti, Frédéric Desjardins-Gauthier s’est caché pendant six ans derrière son ordinateur pour se libérer du manque de confiance, non sans faire de lourds dommages. L’homme de 31 ans ciblait de jeunes adolescentes à l’aide de plusieurs pseudonymes sur Facebook afin d’avoir des photos intimes d’elles.



Profitant de leur naïveté, il a menacé d’entrée de jeu 29 victimes, de 10 à 16 ans, en affirmant qu’il avait des informations sur elles et leur famille afin que les jeunes filles envoient des photos osées ou encore qu’elles se masturbent sur Skype. Desjardins-Gauthier revenait aussi à la charge une fois les images obtenues en menaçant les adolescentes de tout publier sur internet si elles ne collaboraient plus.



Lourds dommages

Afin de localiser les victimes, les enquêteurs de la Sûreté du Québec ont fait appel au FBI pour les retracer. Parmi celles retracées, les parents de victimes de Colombie-Britannique et des États-Unis ont fait parvenir une lettre qui a été lue devant la juge.



«[Ma fille] a senti qu’elle n’avait pas le choix de faire ce qu’on lui demandait», expliquait la lettre décrivant l’accusé comme un «prédateur d’enfant» qui avait «du pouvoir».

La mère d’une autre victime a indiqué que malgré la création d’un nouveau compte et l’utilisation d’un nouvel ordinateur, Desjardins-Gauthier s’était de nouveau manifestée. Les victimes ont fait des dépressions et l’une d’entre elles a même fait des gestes d’automutilation.



Pleurant pendant toute la procédure Frédéric Desjardins-Gauthier s’est excusé auprès des victimes. «On ne me reverra pas ici», a-t-il dit à la juge Hélène Bouillon.



Après une courte réflexion, la juge a accepté la sentence commune des avocats et condamné l’homme à une peine de six ans de prison notamment en raison du «niveau intrusif extrême». L’accusé sera inscrit au registre des délinquants sexuels et ne pourra utiliser internet à perpétuité.