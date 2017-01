«C’est f***ing terrifiant»

L’arrivée imminente de Donald Trump à la Maison-Blanche inquiète terriblement le chanteur du groupe canadien Billy Talent, Ben Kowalewicz. «Ils ont élu au pouvoir quelqu’un qui n’a aucune expérience politique ou militaire. Et il va avoir le contrôle de la plus grande armée au monde», a-t-il dit au Journal.

Groupe rock ontarien actif depuis plus d’une quinzaine d’années, Billy Talent n’a jamais hésité à aborder les travers de la société. Dans ses chansons, la formation a notamment parlé de capitalisme, d’intervention militaire, de dégradation environnementale et du travail des médias.

«Je crois que ce qui est arrivé aux États-Unis, c’est qu’ils ont eu Barack pendant huit ans et le pays s’en allait dans une direction. Mais la moitié de la population n’aimait pas ça et voulait ravoir le pays de “la vieille école”, avec l’Americana, les corporations pharmaceutiques, le pétrole, l’armée.»

En juin dernier, lors d’un concert au festival allemand Rock Am Ring, le chanteur avait dédié la pièce Kingdom of Zod à Trump. Avant de jouer ce morceau écrit en 2014 où revient sans cesse le mot «lie» (mensonge), Kowalewicz a invité la foule à faire un doigt d’honneur «à la personne la plus effrayante de la planète».