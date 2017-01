Conférences et projets pour la Société d’histoire du sport

La Société d’histoire du sport de la capitale nationale (SHSCN), qui tiendra sa première journée de conférences, samedi, à l’atrium du pavillon Desjardins de l’Université Laval, ne compte pas s’arrêter là pour promouvoir le riche passé sportif de la région de Québec.

Fondée l’an passé à l’initiative du journaliste sportif Marc Durand, la SHSCN s’est donné l’objectif de commémorer l’histoire sportive de Québec datant des débuts du 20e siècle. Cette première activité publique se veut la première d’une série d’initiatives à venir, qui pourrait notamment paver la voie à la création d’un Temple de la renommée du sport.

«Pour nous, c’est une belle occasion de nous faire connaître et de se réunir. J’ai réalisé, et ce n’est pas de leur faute, que les gens ne connaissent pas leur histoire du sport. Si la réponse est bonne, on va au minimum tenir une journée comme ça annuellement

«On veut avoir un site Web, et éventuellement, un Temple de la renommée. Il y a des discussions avec la Ville de Québec, qui a un intérêt. Il n’y a rien d’attaché, mais il y a un intérêt», a dévoilé le président de la SHSCN.

Alain Côté, journalistes, passionnés

À l’occasion, donc, du premier rendez-vous organisé samedi, l’ancien joueur des Nordiques, Alain Côté, répondra aux questions du public. Il a accepté de remplacer à pied levé Maurice Fillion, ancien entraîneur des Remparts et directeur général des Nordique, qui a été forcé d’annuler sa participation.

Marc Durand, rappelle qu’Alain Côté est le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matchs (884) dans l’uniforme fleurdelisé et qu’il est le seul à avoir patiné à la fois aux côtés de Jean-Claude Tremblay et de Joe Sakic.

«Ce sera convivial et on a fait de belles recherches. Il y aura des anecdotes qui vont le surprendre avec des extraits vidéo. Il faut rappeler qu’Alain a été repêché par le Canadien en troisième ronde en 1977 et par les Nordiques dans l’AMH la même année, en cinquième ronde! Ça va faire partie des sujets tout comme son fameux but.»

Une table ronde à laquelle participeront les journalistes Réal Labbé, Maurice Fillion et Gérard Potvin sera aussi au programme, de même qu’une conférence de Daniel Papillon sur l’histoire du baseball à Québec et une autre sur l’histoire des Bulldogs par M. Durand, qui a écrit un livre à ce sujet. Les Bulldogs ont remporté deux fois la Coupe Stanley avant la création de la Ligue nationale, en 1912 et 1913.

«Daniel Papillon est un maniaque de baseball qui est derrière les faits saillants historiques que l’on retrouve sur les murs à l’intérieur du Stade municipal. Il a même écrit un livre là-dessus. Le nombre de joueurs des majeures qui ont joué à Québec est incroyable», a mentionné M. Durand.

L’entrée sera gratuite pour les membres. Il en coûtera 5 $ pour devenir membre de la Société, sur place.