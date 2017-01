GOUGE, Huguette Langlois



À la Résidence Côté Jardins, le 26 décembre 2016, à l'âge de 81 ans, est décédée dame Huguette Langlois, épouse de feu monsieur Jean Gouge. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera à l'église une heure avant la cérémonie. Suivi de l'inhumation au cimetière Notre-Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Denis (Natou Thiam) et Jean Jr; son petit-fils: Jean-Philippe; sa petite-fille: Isabelle; ses frères et sœurs: feu Marie, Jeanine (feu Robert Plante), Denise (Lucien Paré), feu Théodore Jr. (Raymonde Daigle), Charles (feu Louisette Grégoire), Gilles (Carole Lortie), Marc-André (Céline Beauregard) et Jocelyne; sa belle-sœur: Louise Gouge (Jacques Beaumont) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. Sincère remerciement à ses frères et sœurs, spécialement à Denise et Lucien pour leur support. La direction des funérailles a été confiée à Lépine Cloutier.