Défi J’arrête, j’y gagne!: Québec a le plus bas taux de fumeurs de la province

La Ville de Québec détiendrait le plus faible taux de fumeurs de la province probablement en raison d’un nombre moins important de personnes souffrant de troubles anxieux, d’apprentissage et d’attention, notamment, selon la porte-parole du Défi J’arrête, j’y gagne!, Dre Christiane Laberge.

Ainsi, Statistique Canada dénombre 14,5 % de fumeurs âgés de 12 ans et plus dans la Capitale-Nationale contre 19,6 % dans la province, soit le plus faible pourcentage.

« Région de fonctionnaires »

La Dre Laberge émet l’hypothèse selon laquelle les gens de Québec présenteraient moins de troubles anxieux, d’apprentissage et d’attention les incitant notamment peu à fumer.

«Les gens présentant des troubles anxieux, d’apprentissage et dépressifs vont plus consommer des drogues à dépendance que la population en générale, a-t-elle soulevé. Québec, on s’entend, ce n’est pas une région pauvre, c’est une région de fonctionnaires, des gens dans des petites entreprises de technologie, des endroits où tu restes assis à lire donc on sait qu’il y a probablement moins de grands anxieux, de troubles d’apprentissage et d’attention.»

Piste de Solutions

Devant l’objectif du gouvernement de réduire le taux de tabagisme à 10 % d’ici 2025, la Dre Laberge croit qu’il faudra cibler la clientèle anxieuse en augmentation.

«On pourrait leur offrir un support par exemple aller dans les cuisines collectives et avoir des ateliers sur l’anxiété. (...) Au niveau de la thérapie cognitivo comportementale, avoir de la méditation de pleine conscience dans les municipalités, a-t-elle avancé. Si on investissait sur les gens en début du secondaire dans une cuisine collective (...) et un petit atelier de pleine conscience une fois semaine, je suis certaine que dans cinq ans on serait en business.»

Défi J’arrête, j’y gagne!

Du 6 février au 19 mars prochain

1,5 million de fumeurs au Québec

60 % souhaiteraient écraser

Plus de 250 000 personnes ont réussi à ne pas fumer pendant le défi depuis 2000

14,5 % de fumeurs (12ans et +) à Québec.

19,6 % de fumeurs (12 ans et +) au Québec



