Des toiles vivantes et colorées

Ses tableaux à l'acrylique débordent de couleurs, de vie, et surtout, de personnages. Ironique quand on sait que l'artiste Sylvie Lavoie, qui expose à la Galerie Sherpa jusqu'au 14 février, souffre d'agoraphobie.

La peintre et dessinatrice expose pour la première fois en solo, après quelques expositions collectives. Elle est aussi animatrice d'ateliers d'art depuis quelques années au Centre d'activités Sherpa, un organisme qui s'articule autour du développement de l'art social, de la médiation culturelle et de la vie citoyenne. Des ateliers ouverts à tous, où les participants peuvent s'exprimer avec différents médiums.

Toiles remplies de personnages

Dans sa vie, la peintre et dessinatrice redoute les foules. Mais dans l'imaginaire de cette ancienne éducatrice en garderie, elle n'a pas peur des personnages: ils s'entassent dans ses toiles dans une joie évidente.

Ce n'est pas un hasard si l'exposition a pour titre «Hop la vie!». «Je me sens bien dans mes peintures, mais pas dans les foules», dit-elle. Pourtant, ces personnages viennent de «nulle part», ajoute Sylvie Lavoie, simplement de son imagination.

Du dessin à la peinture

L'artiste dessine depuis toujours, et l'art se veut une deuxième carrière pour elle. «Adolescente, je dessinais une heure par jour. J'ai toujours traîné mes cahiers de dessins avec moi. Même dans mes voyages, comme à Barcelone, par exemple, je dessinais», confie-t-elle.

En 2010, elle s'est mise à la peinture, et elle essaie aujourd'hui d'intégrer ses dessins dans ses toiles, qui mélangent l'abstraction et la figuration.

«J'ai besoin de peindre, cela me procure un bien-être, je vais quelques fois vers l'abstraction en représentant des formes et des mouvements, des œuvres avec des noms de danses et des couleurs très vives», dit-elle.

Aujourd'hui, Sylvie Lavoie vit bien avec l'agoraphobie, mieux qu'auparavant. Son vernissage, qui a eu lieu hier, ne constituait pas un défi, mais était tout de même une source de stress, a-t-elle confié.

La Galerie Sherpa est située au 130, boulevard Charest Est. L'exposition se déroule jusqu'au 14 février.