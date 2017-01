LESSARD, Martin



À la Maison Michel-Sarrazin, le 8 janvier 2017, à l'âge de 59 ans, est décédé entouré d'amour monsieur Martin Lessard, époux de dame Lise Audet. Il était le fils de feu monsieur Georges-Ernest Lessard et de dame Claire Tremblay. Il demeurait à Saint-Augustin-de-Desmaures.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise; ses filles adorées: feu Anne et Julie; ses frères et sa soeur: Pierre N. (feu Madeleine Tremblay), Marie-Ève (Daniel Huard), Normand (Sylvie Bergeron); ses beaux-parents: feu Valère Audet, Maria Ouellet; ses beaux-frères et sa belle-soeur de la famille Audet: Fabien (Yvette Côté), Mario (Martine Baron), Clément, Danielle (Gaétan Côté), Éric (Lise Simard); ses grands amis: Hubert, Gina, Sylvie, Raymond, Lucie, Robert et Claude; ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille vous accueillera aule dimanche 15 janvier 2017 de 19 h à 21 h.de 9 h à 11 h.La famille tient à remercier sincèrement la Dre Michèle Lavoie des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec ainsi que l'équipe de la Maison Michel-Sarrazin et celle de son Centre de jour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison Michel-Sarrazin, 2101, chemin St-Louis, Québec (Qc) G1T 1P5. Tél.: 418 687-6084; en ligne: fondation@michel-sarrazin.ca; site: www.michel-sarrazin.ca.