BOIVIN, Réjeanne



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 27 décembre 2016, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Réjeanne Boivin, fille de feu monsieur Gérard Boivin et de dame Irène Rhéaume. Elle était la conjointe de monsieur Dany Beaulieu. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, son fils: Stéphane Breton; ses petits-enfants: Tristan et Samuel; ses frères: Jocelyn Guilbault (Ginette Bédard), Marcel Boivin, Réjean Boivin; sa belle-soeur: Linda Beaulieu; la fille de son conjoint: Jessy Marleau Beaulieu ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôpital St-François d'Assise pour les bons soins prodigués.