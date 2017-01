Échos des pee-wee

La conférence de presse et le dîner annuel annonçant les grandes lignes du 58e Tournoi international de hockey Pee-Wee, dans le hall d’entrée du Centre Vidéotron lundi dernier, ont donné l’occasion à tous les intervenants (médias, organisateurs, responsables des comités, commanditaires) de se revoir en ce début d’année.

Michel Plante, président du tournoi, a bien fait rire tout le monde en avouant candidement son ignorance technolo-gique devant les applications mobiles Instagram et Snapchat, alors qu’il ne commence qu’à maîtriser lentement Twitter et Facebook. Le tournoi pee-wee se retrouve sur les quatre applications. François Beaulé, directeur adjoint aux commandites chez Ameublements Tanguay, est associé au tournoi pee-wee de Québec depuis 1987. Il entreprend cette année sa 31e année à titre d’annonceur maison aux matchs des pee-wee. Ghislain Bérubé, de Beauport, surnommé Monsieur Pee-Wee (il y vend des souvenirs et des épinglettes depuis 57 ans au tournoi pee-wee de Québec), est, depuis le décès de Marcellin Gaudreau en juillet 2016, le plus vieux bénévole du tournoi. J’ai également pu jaser quelques minutes avec Monique Lortie, de Beauport, qui avec son mari Louis ont eu le plaisir d’héberger les quatre frères Gretzky, chaque fois à l'occasion du tournoi pee-wee de Québec. Le tournoi se tiendra du 8 au 19 février au Centre Vidéotron.

Pour le Patro Roc-Amadour

Photo courtoisie

Depuis 57 ans, c’est près de 2,3 M$ qui ont été remis au Patro Roc -Amadour provenant des profits des présentations annuelles du Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec. En novembre dernier, lors de la tenue de la soirée de remerciements aux bénévoles et partenaires, les dirigeants du tournoi avaient remis 45 000 $ au Patro. Sur la photo, de gauche à droite : Anthony Murphy, vice-président du tournoi; Michel Plante, président du tournoi; Clément Lemieux, directeur général du Patro Roc-Amadour; Patrick Dom, directeur général du tournoi, et Dave Laveau, membre du conseil d’administration du tournoi. Le tournoi 2017 aura lieu du 8 au 19 février et accueillera cette année son 10 000 000e spectateur.

Partout au Québec

Photo courtoisie

Le Tournoi international de hockey Pee-Wee de Québec peut compter à nouveau cette année sur la collaboration d’Autobus Laval Ltée, transporteur dans la région de Québec depuis 1961, pour faire la promotion de l’événement partout au Québec grâce à un autobus de la flotte de Laval peint aux couleurs du tournoi de 2017. Le véhicule, d’une capacité de 56 passagers, est sur les routes du Québec depuis quelques mois.

Une expérience enrichissante

Photo courtoisie

Yvon et Odette Pelletier, de Charlesbourg, sont les responsables du comité hébergement du tournoi pee-wee de Québec depuis 16 ans. Dès la mi-octobre et jusqu’au début du tournoi, ils travaillent tous les jours pour trouver, vérifier et faire la répartition des jeunes joueurs auprès des familles prêtes à les héberger. Depuis 31 ans, ils accueillent des joueurs pee-wee du tournoi de Québec provenant de partout, principalement des États-Unis, agissant même comme «capitaines» des Blues de St-Louis pee-wee. Yvon et Odette sont présentement à la recherche d’une dizaine de familles prêtes à vivre une expérience unique autant pour elles que pour les jeunes de passage à Québec. Renseignements : 418 634-0508.

Anniversaires

Photo courtoisie

Claude Giroux (photo), attaquant des Flyers de Philadelphie (LNH), 29 ans... Marián Hossa, attaquant des Blackhawks de Chicago (LNH), 38 ans... Jocelyn Thibault, gardien de buts LNH (1993-2008) avec les Nordiques de 1993 à 1995, et le Canadien de 1995 à 1998, 42 ans... Pierre Pagé, animateur radio à Montréal, 55 ans... Melanie Chisholm, ex-membre des Spice Girls, 43 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 janvier 2016. William Needles (photo), 97 ans, acteur canadien... 2015. Elena Obraztsova, 75 ans, mezzo-soprano soviétique... 2014. Alexandra Bastedo, 67 ans, actrice britannique... 2014. William Howard Feindel, 95 ans, chercheur, médecin, neurologue et neurochirurgien canadien... 2012. Yvan Caron, 77 ans, « Monsieur Desjardins »...