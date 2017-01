Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge dévoilent le prénom de leur fils

Émily Bégin et Guillaume Lemay-Thivierge ont choisi le prénom de leur premier enfant. Il se prénommera Théodore, apprend-on dans le magazine 7 jours.

Inspiré du grand-père de la mère d’Émily, le prénom du garçon a été choisi alors que la future maman se trouvait en hélicoptère avec Guillaume.

«On a donc choisi le nom de notre fils dans les nuages. J’ai hâte de lui raconter ça, un jour», a confié la future mère dans la publication.

Rappelons que le petit garçon doit naître d’ici la fin du mois. Sa date de naissance pourrait être la même que celle de sa mère, soit le 21 janvier.

Il s’agira d’un premier enfant pour Émily Bégin, mais d’un quatrième pour son amoureux, lui qui a une fille (Charlie) et deux garçons (Miro et Manoé). Ces deux derniers sont nés de son union avec la comédienne et réalisatrice Mariloup Wolfe.

Pour le moment, le couple ne prévoit pas agrandir la famille.

- Avec la collaboration de QMI