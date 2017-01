Étienne Boulay annonce courageusement qu’il retourne en thérapie

Étienne Boulay, porte-parole de Bell Cause pour la cause, un programme annuel de financement pour les initiatives en santé mentale, a annoncé mercredi sur Facebook qu’il retournait en thérapie et qu’il passerait le mois de janvier loin des caméras et des réseaux sociaux.

Quelques semaines après avoir tourné une courte vidéo publicitaire dans laquelle il s’ouvre sur la maladie mentale et avoue même avoir déjà fait une tentative de suicide, Étienne Boulay a pris la décision d’écouter son entourage et d’aller chercher de l’aide.

Dans un touchant message sur Facebook, il explique son choix.

«Il y a deux mois, lorsque nous avons tourné les publicités et que j'ai spontanément parlé de l'importance de demander de l'aide et d'accepter celle qui nous est offerte, j'étais loin de me douter que je me retrouverais moi-même devant le même dilemme à peine quelques semaines plus tard», confie-t-il.

«C’est difficile pour moi à accepter et c’est également quelque chose que je trouve très difficile à annoncer publiquement. Je le fais par souci d’authenticité et dans l’espoir que ça puisse aider quelqu’un d’autre à sortir de l’ombre. Malgré les épreuves, je garde la tête haute car je sais que je prends la bonne décision pour moi, mes enfants et ceux qui m’entourent», conclut-il.