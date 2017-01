TREMBLAY, Jean-Sébastien



À son domicile, le 4 janvier 2017, à l'âge de 34 ans et 9 mois, nous a quittés Monsieur Jean-Sébastien Tremblay. Il était le fils de Monsieur Viateur Tremblay et de Madame Ginette Baillargeon. Il demeurait à l'Isle-aux-Coudres.et l'inhumation se fera au cimetière paroissial. Les membres de sa famille accueilleront parents et amis en l'église Saint-Bernard samedi, jour des funérailles, à compter de 10 h. Monsieur Tremblay laisse dans le deuil ses parents: Viateur Tremblay, Ginette Baillargeon; sa soeur et son frère: Evelyne (Francis Kandell), William (Céline Tremblay); son filleul: Thomas Thibault; sa nièce: Marika Thibault; ses neveux: Nathan Tremblay, Émile Tremblay ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et de nombreux amis(es). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Centre de prévention du suicide de Charlevoix, les formulaires seront disponibles en l'église. La direction des funérailles a été confiée à la