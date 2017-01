Jason Pominville aimerait en faire davantage

ST. PAUL | Depuis le début de sa carrière dans la LNH, Jason Pominville a toujours été une menace en avantage numérique. Toutefois, avec l’arrivée de Bruce Boudreau à la tête du Wild du Minnesota, le temps de glace du Québécois dans ce type de situation a été réduit de façon radicale.

Avant la rencontre contre le Canadien jeudi, Pominville n’avait obtenu que 33 min 33 secondes alors que le Wild avait l’avantage d’un homme.

Il y a 10 de ses coéquipiers qui ont récolté plus de minutes de jeu que lui dans cette phase.

Pire encore, au rythme où vont les choses, il pourrait passer trois fois moins de temps en supériorité numérique que l’an dernier (185:03).

«Je me concentre sur le fait de jouer mon match et de ne pas me concentrer sur ce que l’entraîneur (Bruce ­Boudreau) a en tête, a expliqué Jason ­Pominville lors d’une entrevue avec le Journal de Montréal. Éventuellement, ça va venir.»

Même si le vétéran de 34 ans ne le dit pas ouvertement, on sent que cette situation le dérange. Après tout, l’avantage numérique, c’est son pain et son beurre depuis qu’il a fait le saut dans la LNH.

«Tu es arrivé et tu es resté dans la ligue pour certaines raisons, a-t-il souligné. Même si tu tentes de t’améliorer chaque saison, tu veux toujours essayer d’amener cette base-là à l’équipe.

«C’est pour cette raison que l’équipe aime ce que tu amènes et qu’ils sont allés te chercher. Ils veulent que tu continues d’apporter ce même genre de détails.»

Des chiffres pas habituels

En étant moins utilisé sur l’avantage numérique, c’est le rendement global de l’athlète originaire de Repentigny qui en souffre.

Il n’a que 16 points au compteur en 39 matchs depuis le début de la saison. Des chiffres auxquels on n’est pas ­habitués dans son cas.

«Je ne ressens pas moins la pression de produire, car je m’en mets moi-même. Je veux produire et je suis capable de le faire, a-t-il précisé. On ne se le cachera pas.

«Pour récolter des points au même rythme que les meilleurs marqueurs de notre équipe, tu dois être sur l’avantage numérique.»

Sur la troisième unité

En attendant d’avoir plus de minutes au sein des unités spéciales, Pominville tente d’apporter sa contribution à ­égalité numérique.

«Je suis capable de produire à cinq contre cinq et on peut le voir avec nos chiffres qui se comparent aux autres trios, a ajouté le droitier. Je veux ­apporter cela à la table, c’est sûr.»

Pominville se retrouve actuellement sur la troisième unité en compagnie du Suisse Nino Niederreiter et le Finlandais Erik Haula.

«On a été réunis à nouveau depuis quelques matchs. J’avais joué avec eux vers la fin de la dernière saison et on a eu du succès ensemble, a affirmé ­Pominville. Je suis à l’aise avec ces deux joueurs-là et je crois qu’eux aussi le sont avec moi.»