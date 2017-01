Justin part en tournée

Nouvelle année. Nouveau conseil des ministres, ou presque. Nouvelle tournée pancanadienne. Comme je l’écrivais ici, nul doute que 2017 commence en lion pour Justin Trudeau.

Or, pour un premier ministre qui, malgré quelques plumes perdues, trônent encore et toujours au sommet des sondages au sortir de sa première année au pouvoir, cela fait beaucoup de «nouveautés».

La tournée?

Eh oui, même une tournée pancanadienne. Laquelle, soit dit en passant, débutait aujourd’hui même en Ontario.

La raison? Pour «reconnecter» avec les Canadiens de la «classe moyenne». Y aurait-il donc eu «déconnexion»?

Eh oui. Du moins, un début de déconnexion potentielle.

Que ce soit par la controverse sur la présence du premier ministre à des levées de fonds privées pour le PLC où, pour un billet tout à fait légal de 1,500$, de richissimes gens d’affaires s’achètent le privilège de discuter privément avec Justin Trudeau.

Que ce soit aussi par l’autre contreverse – celle portant sur ses vacances de Noël passées aux Bahamas chez et en compagnie de son Altesse Royale Aga Khan IV sur son île privée – un «ami» de longue date de la famille Trudeau.

Alors, oui, le danger est dans le détail. Des détails dont le premier ministre devra «discuter» avec la commissaire fédérale à l'éthique.

***

Pour mieux se rapprocher de cette «classe moyenne» qui risque de se sentir délaissée au profit des puissants de ce monde, M. Trudeau a même annulé sa présence au sommet économique mondial de Davos – pourtant un passage annuel obligé.

Il sera également absent de l’inauguration de Donald Trump – une excellente chose en soi... Une délégation canadienne sera toutefois présente.

On dit aussi que cette «tournée» servira même à prendre le pouls des Canadiens à quelques semaines du prochain budget fédéral...

Bref, on soignera beaucoup l’image de Justin Trudeau. Laquelle, depuis quelques mois, est passée de premier ministre affable et facile d'approche - ce qu'il est d'ailleurs, comme on dit, dans la «vraie vie» -, à chef d’État tout à coup plus facilement accessible aux plus riches.

Le côté positif de la chose est que cela dénote tout au moins une certaine lucidité chez le premier ministre canadien.

Lorsqu’on compare la lenteur extrême avec laquelle le premier ministre du Québec finit par saisir l’impact négatif d’un problème de nature éthique – et parfois, ça ne vient pas -, Justin Trudeau semble tout au moins voir les difficultés potentielles plus rapidement.

Le côté moins réjouissant est que cette «tournée» vise essentiellement à travailler à la surface des choses. Soit pour parfaire l’«image» publique de M. Trudeau.

Une approche résolument plus concrète et crédible serait d’agir de manière à modifier ce qui ne va pas ou ne passe pas sur le plan éthique.

Par exemple: «rétablir les subventions publiques versées directement aux partis. Ces subventions, rappelons-le, furent abolies par Stephen Harper dans le seul but d’étouffer financièrement les partis d’opposition».

Ou encore, pourquoi pas, éviter de confondre son rôle de premier ministre avec celui d’«ami» de gens influents lorsque cela peut créer ne serait-ce que l’apparence d’un conflit d’intérêts.

Après tout, en politique comme dans la vie, les images passent, mais les gestes restent...