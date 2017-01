Lagacé sauve l’Océanic à Shawinigan

Comme victoire inattendue, celle-ci bat tous les records. Sauvé par les miracles d’Alexandre Lagacé, l’Océanic a su résister au bombardement en règle des Cataractes dans les 40 dernières minutes de jeu pour préserver son avance et remporter un gain inattendu de 3-2 jeudi au Centre Gervais Auto de Shawinigan.

Enracinée au 15e rang du classement général avant sa visite en Mauricie, la troupe rimouskoise a réussi l’impossible en signant un troisième triomphe en quatre affrontements cette saison contre les meneurs de la LHJMQ. Qui plus est, cette victoire permettra aux hommes de Serge Beausoleil de reprendre leur souffle après une séquence désastreuse dans les dernières semaines.

L’Océanic est parvenu à créer une commotion dans le camp ennemi en prenant les devants 3-0 en première période grâce au filet de Dominic Cormier et au doublé de Denis Mikhnin.

Or, il n’en fallait pas plus pour réveiller la grosse machine offensive des Cataractes. Débordés de tous les côtés, les Bas-Laurentiens ne savaient plus où donner de la tête au deuxième et troisième engagements.

À chaque fois, Lagacé venait sauver la mise avec des arrêts dignes des plus beaux jeux de la semaine. Même s’il a concédé des buts à Brandon Gignac et Cameron Askew, le gardien de 19 ans a littéralement volé le spectacle avec ses 38 tirs bloqués, méritant amplement la première étoile de la rencontre.

«On savait que ce serait corsé»

«Il a été très solide. Alex fait toujours bien ici», rappelle Beausoleil, se remémorant une autre brillante performance de son portier en novembre à Shawinigan. «Les gars sont sortis forts. C’était clair que Claude Bouchard (entraîneur-chef des Cataractes) allait brasser son club. On savait que ce serait corsé par la suite. Nous avons raté trop de chances de marquer, mais on a le droit d’être très fier des gars».

L’Océanic complétera son court séjour de deux matchs sur la route ce soir en affrontant les Olympiques à Gatineau.