Le Blizzard du Séminaire Saint-François à la conquête de sa 1000e victoire

Non seulement le duel de vendredi soir entre le Blizzard du Séminaire Saint-François et les Albatros du Collège Notre-Dame mettra aux prises les deux puissances de la Ligue midget AAA, mais il pourrait aussi permettre à l’équipe de la Rive-Nord de Québec d’entrer dans l’histoire.

Le Blizzard, anciennement connu comme les Gouverneurs de Sainte-Foy, sera en quête d’une 1000e victoire depuis sa création, un plateau qu’aucune organisation midget AAA n’a encore accompli, en accueillant l’équipe de Rivière-du-Loup au Complexe sportif de Saint-Augustin-de-Desmaure.

«Les gars sont au courant, mais ce n’est pas quelque chose qu’on a adressé, a avoué l’entraîneur en chef Martin Laperrière. Si ça arrive, je serais fier d’en faire partie, mais l’honneur va à ceux qui ont soutenu le programme, à commencer par le père Boulé en passant par madame et monsieur Gingras. Moi, j’assure une continuité du travail de René Matte, Serge Beausoleil et Bryan Lizotte, des gars qui ont contribué aux succès de l’organisation.»

Premier rang à l’enjeu

Blizzard et Albatros sont coude à coude depuis le début de la saison, de quoi ajouter du piquant au contexte singulier de la rencontre. La troupe de Lappy trône au sommet du classement général et de la division La Coop grâce à ses 63 points, un mince point devant ses rivaux du Bas-Saint-Laurent.

«Les gars sont conscients de qui on va affronter, a soutenu l’ancien adjoint chez les Remparts. Ça n’a pas été notre meilleure performance (défaite de 6-1) à notre dernier match contre eux et on s’attend à offrir une meilleure opposition. On s’est échangé le premier rang plusieurs fois et c’est plus là-dessus qu’on s’est attardé.»

Laperrière aime ce qu’il voit de ses ouailles depuis quelques semaines. «On a connu une petite baisse de régime avant les Fêtes, mais ça a bien été au Challenge (à Gatineau) malgré deux défaites en prolongation. J’ai des joueurs qui s’affirment de plus en plus et j’ai aimé l’intensité déployée cette semaine.»

Le gardien Philippe Gaudreault et l’attaquant Métis Roelens ont d’ailleurs respectivement été nommés joueurs défensif et offensif de la dernière semaine dans le circuit midget AAA.

La rondelle sera déposée à 19 h.