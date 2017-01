Le patron d’Amazon paie 23 millions de dollars pour un pied-à-terre à Washington

Jeff Bezos, le patron-fondateur du géant de la distribution en ligne Amazon, a acheté pour 23 millions de dollars ce qui pourrait être la plus grande résidence privée de la capitale américaine, selon le Washington Post.

Le journal, dont Jeff Bezos est propriétaire, affirme jeudi que c’est lui l’acheteur anonyme de l’ancien Musée textile de Washington, une structure de 2500 mètres carrés avec un jardin de 650 mètres carrés.

La propriété inclut deux demeures historiques utilisées durant des décennies pour le musée. Les agences immobilières chargées de la vente suggéraient qu’elle pourrait être utilisée comme ambassade ou comme école privée.

Jeff Bezos, l’un des hommes les plus riches du monde avec une fortune évaluée par Forbes à 70 milliards de dollars, aurait payé comptant.

Il aurait l’intention de maintenir sa résidence principale à Seattle, où Amazon a son siège, mais d’utiliser sa nouvelle propriété comme pied-à-terre quand il visite la capitale avec sa femme et ses quatre enfants ou pour des réceptions, d’après le Washington Post, qui cite « une personne au courant de la transaction ».

Cette propriété est située dans le quartier de Kalorama où sont installées de nombreuses ambassades et où il comptera parmi ses voisins la famille Obama ainsi que la fille du président élu, Ivanka Trump, et son mari Jared Kushner.

La demeure du couple Kushner-Trump affiche une superficie plus modeste de 630 mètres carrés, d’après le New York Times. On ne sait pas s’ils sont locataires ou s’ils ont racheté la maison, évaluée à 5,5 millions de dollars.

La famille Obama devrait pour sa part, d’après les médias, payer un loyer mensuel de 22 000 dollars pour sa future résidence, qui compte 8 chambres et 9,5 salles de bains et est évaluée à environ 6 millions de dollars.