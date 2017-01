Léa Pool honorée

La cinéaste Léa Pool aura droit à un hommage le 24 janvier prochain dans le cadre de Ciné-Québec, un événement professionnel qui a lieu à chaque début d’année dans les Laurentides et qui réunit le milieu du cinéma québécois et les propriétaires de salles de la province. Elle succède notamment à Denys Arcand, Jean-Marc Vallée et Denise Filiatrault qui ont reçu ce prix hommage au cours des années passées. Léa Pool a remporté six prix l’an passé au Gala du cinéma québécois avec son film La passion d’Augustine.