Les duchesses brassent la bière du Carnaval

Les sept duchesses du Carnaval ont dû se servir de leurs biceps jeudi pour brasser 190 kilos de malt servant à la fabrication de la première brassée de la Fléchée, bière officielle du Carnaval, qui sera en vente sur trois sites de l’événement.

Le premier brassin de La Fléchée, bière brune à base de sirop d’érable, sera fin prêt pour le début de la fête hivernale, le 27 janvier.

«C’est la même recette que l’an dernier, à base de malts spéciaux, soit grillés, torréfiés, colorés et même fumés, ce qui amène des notes de caramel, de chocolat et de café», explique Wanis Benazzouz, maître brasseur de la chaîne Les 3 Brasseurs, qui a concocté la recette de cette bière forte à 7,2 % d’alcool.

Sirop d’érable

Le secret de cette bière «sucrée et réconfortante»? Le sirop d’érable.

«Près de 2,5 % de la recette, fabriquée dans un brassin de 800 litres, est composée de sirop d’érable», précise-t-il. La Fléchée sera en vente dans les trois restaurants Les 3 Brasseurs de Québec et sur trois sites du Carnaval, soit au bistro SAQ situé près de l’Assemblée nationale, au Camp à Jos au parc de la Francophonie et sur la Grande-Allée. Les amateurs de bière devront toutefois déguster leur verre à l’intérieur du site.

La bougie pour une bonne cause

Les ambassadrices du Carnaval s’affairaient également à préparer la journée de la Bougie, samedi. La vente prend une tournure philanthropique cette année, puisque les duchesses verseront 1 $ à un organisme de la région pour chaque bougie vendue.

«On ajoute à la cause cette année, on invite les gens à poser la question: “Pour quelle cause vendez-vous la bougie?” Nous avons toutes choisi notre organisme et c’est une cause qui nous tient extrêmement à cœur», mentionne Gaël-Anne Grenier-Lavergne, duchesse des Rivières qui, au terme de la journée de samedi, remettra un chèque à la Fondation de l’Institut universitaire en santé mentale de Québec.

La bougie du Carnaval est en vente jusqu’au 22 janvier. Les organisateurs espèrent dépasser les 41 000 bougies vendues l’an dernier.

L’édition 2017 du Carnaval de Québec aura lieu du 27 janvier au 12 février prochains.