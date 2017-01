Les juristes de l’État dénoncent la nouvelle offre

Les négociations entre Québec et les juristes en grève sont toujours dans un cul-de-sac alors que ces derniers dénoncent la nouvelle proposition «nettement insuffisante» du gouvernement Couillard.

Les 1100 avocats et notaires de la fonction publique sont dans la rue depuis le 24 octobre. Ils souhaitent obtenir la même indépendance et le même statut que les procureurs de la Couronne.

Le 20 décembre, ils ont rejeté à 97 % les dernières propositions du président du Conseil du Trésor Carlos Leitao. Au cours d’un blitz «exploratoire» au début du mois de janvier, les Avocats et notaires de l’État québécois (LANEC) ont dénoncé jeudi matin une «proposition nettement insuffisante» de la part du gouvernement.

Québec promet de discuter du statut des juristes «ultérieurement», une gifle pour les juristes. « On a déjà joué dans ce film-là. Pour négocier sérieusement, il faut être deux à proposer des compromis. De notre côté, nous l'avons fait. Apparemment, nos interlocuteurs refusent de cheminer vers une solution acceptable pour les deux parties. Avec cette position, le Québec deviendrait la seule province canadienne à discriminer ses avocats et notaires de ses autres procureurs», a affirmé Me Jean Denis, président de LANEQ, dans un communiqué de presse.

Les demandes de LANEQ «portent principalement sur la réforme de leur mode de négociation, sur la base de leur rôle particulier et unique, ainsi que de leur indépendance de fonction», dit le syndicat. Cette grève cause des maux de tête au gouvernement Couillard, qui a dû reporter le dépôt de plusieurs projets de loi étant donné l’absence de légistes.