Les pétrolières abusent

Il y a trois ans, pour la région de Montréal, le «prix du baril de pétrole brut incluant le transport» s’élevait à 111,29 $ US. Hier, il s’élevait à 56,52 $ US. En baisse de presque 50 % depuis 2014.

L’autre variable qui fluctue souvent, c’est la «marge de détail» à la pompe. Celle-ci représente l’écart entre le prix affiché à la pompe et le prix d’acquisition de l’essence. Cette marge couvre les frais d’exploitation d’une station-service, plus évidemment le profit pour des détaillants.

Fait à noter: il y a un véritable jeu de vases communicants entre les deux marges. Souventes fois, quand la marge du raffinage grimpe, la marge du détail baisse... et vice-versa.

La combinaison des deux marges (raffinage et détail) totalisait en moyenne 14,8 cents le litre en 2014. Aujourd’hui? 25,5 cents le litre, pour une hausse de 72 % en trois ans.

Quand on demande aux sociétés pétrolières d’expliquer pourquoi le prix de l’essence à la pompe reste si élevé alors que le baril a chuté de moitié, elles se contentent habituellement de pointer deux facteurs. Un, la dévaluation en trois ans de 22 % du dollar canadien par rapport au dollar US. Deux, le maintien au beau fixe ou presque des coûteuses taxes fédérales et provinciales.