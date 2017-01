L’Hôtel de Glace toujours aussi prisé pour des tournages étrangers

Le décor unique de l’Hôtel de Glace est toujours aussi prisé pour les tournages d’équipes télé de partout dans le monde, encore cette année. Une émission japonaise qu’on compare à Salut, Bonjour! viendra tourner dans les prochaines semaines, tout comme l’ont fait les plus grands réseaux espagnols depuis l’ouverture en décembre.

La chaîne Univision, plus important réseau d’expression espagnole aux États-Unis (5e chaîne la plus écoutée par les Américains, derrière FOX), était en tournage la semaine dernière pour un reportage.

L’Hôtel de Glace accueillera également des reporters japonais dans les prochaines semaines, ainsi que des équipes de tournage de la Chine et du plus important réseau mexicain, Televisa. Parce que oui, même les pays chauds s’intéressent à la structure glacée.

Aux États-Unis

«On a aussi, aux deux ans, la version californienne de Good Morning America qui vient, explique la directrice des ventes, Marjolaine De Sa. L’an passé, la Corée est aussi venue tourner ici.»

Après des visites de l’équipe de production de Game Of Thrones il y a deux ans, et celle des réalisateurs de La Reine des neiges, Marjolaine De Sa parle d’un tournage «très, très important» qui s’en vient dans les prochaines semaines à l’Hôtel de Glace. Mais elle ne peut pas le dévoiler pour l’instant. «Ce sera une belle vitrine sur le Québec», assure-t-elle.

Un impact important

Les apparitions du décor féerique de l’Hôtel de Glace dans le monde ont un impact direct sur la provenance de la clientèle de l’hôtel, l’année suivant la diffusion de ces émissions ou reportages.

«Il y a deux ans, il y a eu une grosse couverture du Brésil, qui est devenu le 3e pays qui visitait le plus notre site internet. On a même célébré deux mariages brésiliens à l’hôtel. Quand l’Allemagne a fait des reportages sur nous, l’année suivante, il y avait de l’Allemand au pied carré. On le ressent.»

Ces reportages sont une «source de publicité phénoménale», soutient Marjolaine De Sa. «On n’aurait pas les moyens de se payer une telle publicité.»

La directrice estime qu’environ 425 articles ou reportages télé sont diffusés chaque année partout dans le monde grâce à la venue de journalistes étrangers.

Quelques exemples