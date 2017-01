À quelques jours de l’intronisation de Donald Trump dans ses fonctions présidentielles, je me suis donné le défi de traverser les États-Unis en auto, de la Californie à New York.

En une semaine, pas un jour de plus.

Avec le résultat des élections de novembre dernier, les Américains ont prouvé au monde entier qu’ils étaient des gens pleins de surprises et qu’ils formaient un peuple plus divisé que jamais. Bon, peut-être pas aussi divisé qu’au temps de la guerre de Sécession, mais vous comprenez le principe.

Et, au cours de mon périple, je traverserai des États rouges comme des États bleus. Des États si près l’un de l’autre, mais qui ont toutefois des idéaux politiques diamétralement opposés.

Je vais croiser sur ma route des partisans comme des détracteurs du président élu. J’espère que ces derniers accepteront de répondre à mes questions, contrairement à leur leader dans ses conférences de presse. Après tout, ils sont des dizaines de millions à avoir voté pour lui...

Si mon itinéraire tient la route, je traverserai:

La Californie

L’Arizona

Le Nouveau-Mexique

Le Texas

L’Oklahoma

Le Missouri

L’Indiana

L’Ohio

Et puis New York

Départ : San Francisco

Le voyage s’amorce dans l’un des États les plus démocrates d’entre tous. Un de ceux où la victoire de Donald Trump a dû arriver comme une grosse claque sur la gueule. En Californie, cette vague républicaine, on ne l’avait clairement pas vue venir.

D’ailleurs, toute la côte Ouest américaine s’est encore démarquée par un appui massif au Parti démocrate de Hillary Clinton. De Seattle à San Diego, la course n’a jamais été serrée. En fait, il n’y a jamais eu de course.

Je ne suis pas à San Francisco seulement par intérêt pour la politique américaine. Ça serait impressionnant, mais j’y suis d’abord et avant tout parce que j’ai acheté une voiture là-bas. Et que j’ai décidé de la ramener chez moi en avalant presque 5000 kilomètres d’asphalte jusqu’à chez moi.

Une Volkswagen Golf GTI 1986. Je sais, je vais sûrement tomber en panne un moment donné. Mais ça, c’est une autre histoire...

Bref, ce long préambule pour vous dire que la voiture était à San Francisco, et que je suis allé rejoindre la propriétaire dans un petit café, question de signer les papiers et d’officialiser la vente. C’est la première personne à qui je parle depuis que je suis sorti de l’avion. À part mon frère, qui aura la gentillesse et la patience de faire le trajet avec moi.

Inévitablement, la conversation dévie sur l’assermentation attendue de Trump. Je n’ai même pas besoin d’aborder le sujet, c’est elle qui le fait.

«How do you feel about that?», que je lui sors avec mon accent de gars qui n’a jamais voulu faire ses cours d’anglais enrichi.

«Terrible», qu’elle me répond. «This country is turning into a joke.»

Le voyage promet, chouette.

Selon Tracy, les frasques commises par Donald Trump au cours de la campagne électorale auraient dû être suffisantes pour le couler. Et le fait que ses compatriotes aient voté pour lui malgré tout la rend épouvantablement mal à l'aise.

«J’espère qu’il va être démis de ses fonctions avant la fin de son mandat, mais je suis sceptique.» Malgré tout, elle se résigne. Elle n’a pas le choix. C’est ça, la démocratie. Quand on gagne, c’est magnifique, mais quand on perd, ça fesse.

Notre journaliste automobile avec son compagnon de voyage. Non, il ne s'appelle pas Garth*

Après une première journée de road trip moins productive que prévu, je m’apprête à me coucher à Needles, toujours en Californie, sur la frontière avec l'Arizona, l'État des milices des Minutemen et du sénateur Jonh McCain.

Aucun signe des élections sur la route jusqu’à présent, si ce n’est une énorme pancarte «Make America Great Again» qui nous rappelle que la Californie a aussi des partisans républicains.

Je vais bien finir par en trouver un ou deux.

* Personnage de la célèbre trilogie Wayne's World