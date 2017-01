Premier investissement majeur de la Banque de Chine à Montréal

La Banque de Chine a consenti une hypothèque d’une valeur de 150 millions $ à Cominar pour le Centre Rockland, situé à ville Mont-Royal, au coin du boulevard L’Acadie et de l'autoroute Métropolitaine.

«Nous sommes très heureux du financement», a dit le chef de la direction de Cominar, Michel Dallaire.

L’hypothèque a été prise mercredi, à Montréal, et le taux d’intérêt est de 3 % par année, sur cinq ans.

Il s’agit du premier investissement d’importance pour la Banque de Chine, qui s’est établie à Montréal en octobre 2013, avec pour objectif de devenir un intermédiaire financier de premier plan.

Acquis en 2014

Le fonds de placement immobilier Cominar avait acquis le Centre Rockland d’Ivanhoé Cambridge, en octobre 2014, pour 271 millions $. Il est le huitième centre commercial en importance dans la grande région de Montréal, avec des ventes de 450 $ du pied carré.

«Nous sommes allés en appel d’offres, avec un courtier, en suivant une procédure normale, a dit M. Dallaire. On souhaitait des prêteurs qui sortaient du marché traditionnel, en raison de la taille à laquelle on est rendu. On était en négociation avec la Banque de Chine depuis plusieurs mois.»

Cominar est l'un des plus importants fonds de placement immobilier diversifiés au Canada, et le plus important propriétaire et gestionnaire d'immeubles commerciaux au Québec. Son portefeuille comprend 539 immeubles de bureaux, commerciaux et industriels situés au Québec, en Ontario, dans les provinces de l’Atlantiques et dans l'Ouest canadien, et totalisant plus de 8,3 milliards $ d'actif.

La capitalisation boursière de la Banque de Chine, dont le siège social est à Beijing, est de plus de 1235 milliards de yuans, soit 234 milliards $, ce qui la porte à la vingt-septième place des institutions bancaires dans le monde, en 2015.

C'est le second organisme de prêt en Chine, le premier prêteur aux particuliers, et le premier prêteur sur le marché étranger.