Trump: cinquante nuances de jaune

Ne manque plus qu’une jolie espionne chinoise, et on se croirait dans un vieux IXE-13.

Ce n’est plus HBO qu’il faudra regarder pour avoir notre dose quotidienne d’intrigues, de chocs et de divertissement, mais CNN.

Et, au journaliste de CNN qui voulait lui poser une question: «Your organization is terrible, you are fake news!»