«Un match difficile pour tout le monde» – Michel Therrien

«Même si on a joué à Winnipeg mercredi, on ne peut pas se servir de la fatigue comme excuse, a-t-il affirmé. On est des professionnels.

On se demandait quand l’absence de plusieurs réguliers allait rattraper le Canadien. On peut dire que cette journée est arrivée.

Vivement le retour de Andreï Markov et Alex Galchenyuk qui donneront enfin des munitions intéressantes à Therrien. De plus, certains joueurs retrouveront un rôle dans lequel ils seront plus confortables et efficaces.