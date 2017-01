Un mort dans une grave collision sur la 172

Un accident de la route a fait un mort ce matin sur la route 172 à Saint-Ambroise.

La Sûreté du Québec indique que la circulation est complètement bloquée depuis 9 h 30 entre Saint-Nazaire et Saint-Ambroise et qu’elle le demeurera pour plusieurs heures encore. La collision entre un camion lourd et une automobile est survenue dans une courbe près de l’ancien garage Côté a fait savoir le porte-parole de la SQ Jean Tremblay. Une deuxième personne a aussi subi de graves blessures. L’identité de la victime ne sera pas dévoilée pour l’instant.