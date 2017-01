Un pas de plus vers les Oscars pour Denis Villeneuve

Après les BAFTA et la Guilde des producteurs, c'est au tour de la Guilde des réalisateurs d'Amérique (DGA Awards) de reconnaître le travail de Denis Villeneuve, qui n'a jamais été si près d'une nomination aux Oscars.

Le réalisateur d'Arrival est devenu, jeudi, le premier Québécois à récolter une nomination aux DGA Awards. Le nom de Villeneuve côtoie ceux de Damien Chazelle (La La Land), Barry Jenkins (Moonlight), Kenneth Lonergan (Manchester By The Sea) et Garth Davis (Lion) pour le prix de la meilleure réalisation.



Les DGA Awards sont habituellement un bon indicateur de la tendance du vote en vue des Oscars.

Au cours des trois dernières années, quatre des cinq réalisateurs finalistes aux DGA Awards ont obtenu une nomination aux Oscars.