Une grande fête du fatbike et de la raquette à Lac-Delage

Il y aura un léger contraste, ce week-end, à Lac-Delage. Fort du succès de sa première édition, l’événement Popcycle 47 revient en force samedi et dimanche où des centaines d’adeptes de vélo pédaleront dans un froid mordant.

Popcycle 47 est en fait une grande fête hivernale mettant en vedette le fatbike et la raquette, près du Manoir du Lac-Delage sur le site d’Empire 47 Éco Sentiers. Le nom de l’événement tire ses origines du lieu du site, situé carrément sur le 47e parallèle.

L’organisation a décidé d’innover cette année en présentant les Parcours Givrés où les participants s’adonneront à un triathlon (course à pied, fatbike et raquette) ou à un duathlon (course à pied et fatbike) sur le coup de 11 h. Les biathloniens Marc-André Bédard et Claude Godbout mèneront un contingent d’athlètes pour l’occasion.

«On voulait garder notre rôle de leader en termes de plus gros rassemblement pour le fatbike et il fallait bonifier l’offre alors que le nombre d’événements a explosé», a expliqué le coorganisateur Denis Lapierre, ajoutant que les sentiers seront en bonne condition grâce à de nombreux bénévoles malgré la pluie des derniers jours.

À 16 h, la Randonnée nocturne fera vibrer les sentiers et le vélo le plus illuminé remportera un prix. La famille y trouvera aussi son compte avec les fatbike juniors, une patinoire et un chalet pour se réchauffer.

La journée de dimanche sera réservée aux détaillants de vélo de Québec qui présenteront une gamme variée de vélos aux visiteurs.