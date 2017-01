Des émanations à la provenance inconnue incommodent 12 fonctionnaires dans un édifice de Services Québec

Les pompiers de Québec se sont rendus à un édifice gouvernemental de Services Québec situé au 6655 boulevard Pierre-Bertrand, jeudi avant-midi, pour la troisième fois en moins d’un an, en raison «d'émanations» non identifiées, qui ont forcé une douzaine d'employés à évacuer le bâtiment.

Ils ont tous été évalués par le service ambulancier et aucun d’entre eux n’a été transporté à l’hôpital. Impossible toutefois de savoir de quelles émanations il s’agit.

Selon Annie Marmen, des pompiers de Québec, la situation est récurrente, mais encore inexpliquée et ne dure que quelques minutes.

«On y va souvent, mais nous n’avons jamais fait de lecture de gaz ou autres substances. Certains travailleurs nous disent que ça sent le goudron, d’autres les égouts, mais nous quand on arrive, ça ne sent plus rien et tout est terminé.»

Un «mystère» pour les pompiers

Malgré tout, les pompiers s’y rendent chaque fois, par mesure préventive. «Il y a des commerces et des restaurants dans le bâtiment, mais personne d’autre n’a le problème. C’est juste eux [employés de Services Québec]», explique Mme Marmen, en parlant d’un «mystère» pour les pompiers de Québec.

Un employé de la pizzeria Marmiton Pizza 2 pour 1, situé dans le même bâtiment, a également confirmé «la présence de gaz» dans ce local bien précis, en indiquant que ce n’était pas la première fois qu’il était témoin de la scène.

La direction de la Santé publique a pris le dossier en charge. Aucun porte-parole n’avait rappelé Le Journal au moment d’écrire ces lignes.