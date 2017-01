«Yes he did»

Il y a longtemps, un groupe d’historiens alla voir John F. Kennedy et lui demanda son avis sur les plus grands présidents des États-Unis avant lui.

Y a-t-il en effet une autre fonction aussi unique, aussi écrasante, aussi inimaginable pour vous et moi que dirigeant suprême de la première puissance au monde?

Barack Obama a fait ses adieux comme il s’est comporté pendant huit ans: avec classe, élégance et dignité.

Si une présidence se jugeait seulement à ses discours, celle d’Obama aurait été une des plus grandes de toutes.

Aujourd’hui, à cause des médias sociaux, la vulgarité, l’ignorance, la bêtise, l’insignifiance, le mépris des faits et la petitesse morale s’étalent partout et fièrement.