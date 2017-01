BRETON, Marc



Au CHU-CHUL, le 4 janvier 2017 à l'âge de 85 ans et 10 mois, est décédé monsieur Marc Breton, époux de feu Georgette Bacon. Il était le fils de feu madame Paula Savard et de feu monsieur Edwin Breton. Il demeurait à Québec, arrondissement de Sillery.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h15. L'inhumation se fera au cimetière Saint-Michel de Sillery au printemps. Il laisse dans le deuil sa fille Carole. Il était le frère de feu Adrianna ( feu André Genest), feu Edwina (Jean-Marie Morency), Jean-Yves, Huguette (feu Augustin Touchette), feu Gilles (feu Nicole Masse), Ronald et feu Michel (Claudette Verret). Il laisse également dans le deuil d'autres parents et amis, neveux et nièces du côté des Breton comme du côté de feu son épouse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe. Des formulaires seront disponibles sur place.