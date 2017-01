FORTIER, Raymond



Au C H U L, le 26 décembre 2016, à l'âge de 91 ans et 5 mois, est décédé monsieur Raymond Fortier, époux de madame Gabrielle Allard, fils de feu Gratia Desroches et de feu Joseph Fortier. Il demeurait à Québec.Selon ses volontés, il ne sera pas exposé.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. Outre son épouse, il laisse dans le deuil, ses enfants: Sylvie, Martine (Richard St-Laurent), André (Marie-Claude Bergeron); ses petits-enfants: Marjorie (Charles du Tremblay), Audrey (Karl Soucy), Marianne (William Boudreault); ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-soeurs: feu Thérèse Fortier (feu Maurice Gagné), Marguerite Fortier (Bruno Genest), feu Robert Fortier, feu Fernand Fortier (Louisette Lainé), Colette Fortier (feu Roger Vigneault), Simone Fortier (feu Georges Dubord), Gérard Fortier (Murielle Latulippe), Denise Fortier (feu André Bertrand), Armand Allard (Jeannine Plante), André Allard (Gisèle Champagne), Lucien Allard (Fabienne Caron) et sa cousine Cécile Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Il laisse aussi dans le deuil son grand ami d'enfance Philippe Poulin ainsi que d'anciens collègues de travail de Postes Canada avec qui il gardait des liens précieux. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation Rêves D'Enfants, Halles Fleur de Lys, 245, rue Soumande, bureau 206, Québec (Québec) G1M 3H6, tél.: 418-650-2111, téléc.: 418-650-3466 Courriel: qe@revesdenfants.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.