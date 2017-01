BÉLANGER, Gaston



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 janvier 2017, à l'âge de 87 ans, est décédé Monsieur Gaston Bélanger, époux de Madame Dorothy Gagnon, fils de feu Madame Alvine Lévesque et de feu Monsieur Cyrille Bélanger. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule vendredi 20 janvier 2017 de 18h à 21h etde 10h à 12h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles au printemps. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Pierre (Claudette Beaupré), Jean, Anne (Jacques Lemoine) et Valérie; ses petits-enfants: Pierre-Olivier, Étienne, Vincent et Laurence; ses belles-soeurs et son beau-frère: Louisette Lessard (feu James Gagnon), Edith-Ann (André Lecavalier) et Cécile (feu Gilles Goulet). Il est allé rejoindre ses frères et ses soeurs, ses beaux-frères et ses belles-soeurs: Will (Cécile Aubut), Roland (Gabrielle Lavoie), Annette (Jean-Jacques Sénéchal), Cyrille (Ange-Aimée Cloutier), Jeanne D'Arc (Gérard Bouchard) et Gemma (Gaston Painchaud); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Gagnon: Russell, Kathleen (Marcel Poulin), Mark (Lorette Mousseau) et Gabriel (Cécile Prévost) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, et ami(es). La famille tient à remercier l'équipe du département de cardiologie de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec. Des formulaires seront disponibles sur place. http://www.fondationduchuq.org/