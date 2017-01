La Laurentide de retour sur les tablettes!

Amateurs de la bière Laurentide, réjouissez-vous! Votre boisson houblonné préférée est sur le point de faire son retour sur les tablettes de dépanneurs et d'épiceries. Dépêchez-vous, il s'agit d'une édition limitée...

Molson Coors a répondu au cri du coeur du «plus grand fan de la Laurentide au Québec», Éric Côté, qui avait envoyé à la brasserie une pétition comptant près de 1000 signatures de buveurs souhaitant un retour de la mythique bière brassée pour la première fois en 1962.

Aux alentours du 15 janvier, soit lundi prochain, 120 000 caisses seront mises en circulation à quelques points de vente, selon le journal local Mercier-Est.

Ce même média s'est entretenu avec la légende derrière cette pétition, qui mentionne «avoir réussi son pari».

Il a aussi eu la chance de goûter au «nouveau brassin» avant tout le monde. «J’ai même pu ramener les deux premières caisses», se réjouit-il.

PHOTO Facebook - Éric Côté

Alors que Molson envisageait de remettre en vente la Laurentide, la pétition de M. Côté a confirmé l'intérêt du public.

Selon un représentant de Molson s'adressant à Mercier-Est, le retour de la Laurentide s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de «faire découvrir tout un portefeuille brassicole», en lien avec le 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

La brasserie, elle, a été fondée en 1786.

La Laurentide était toujours brassée par Molson, mais n'était plus vendue dans les dépanneurs et épiceries. On la retrouvait uniquement dans certains restaurants et bars.