Les condos font baisser le prix des maisons

Le prix des maisons a légèrement baissé l’an dernier dans la région de Québec en raison du nombre important de copropriétés disponibles sur le marché.

L’indice des prix des maisons Teranet de la Banque Nationale indique que le prix de revente moyen des maisons a reculé de 0,7 % à Québec l’an dernier.

«Ce n’est rien de catastrophique, mais on parle tout de même d’une légère baisse de prix. Ce qui reflète le marché immobilier de la région», fait valoir l’économiste de Marchés financiers Banque Nationale, Marc Pinsonneault.

Au pays, le marché immobilier de Québec a été le seul à encaisser une baisse de prix, selon la Banque Nationale. À Montréal, le prix moyen des maisons a avancé de 0,8 % sur un an.

Beaucoup de copropriétés à vendre

Les données compilées par la Fédération des chambres immobilières du Québec font état d’une baisse moyenne de 2 % du prix d’une copropriété à Québec en 2016.

Le prix moyen des maisons unifamiliales est toutefois demeuré stable.

«On remarque une stabilité des prix dans la maison unifamiliale à Québec. Ce qui n’est pas le cas encore dans le marché de la copropriété», a signalé le directeur de l’analyse du marché à la Fédération des chambres immobilières du Québec, Paul Cardinal.

Il faut dire que l’on dénombre encore beaucoup de copropriétés à vendre sur le marché.

En décembre, on dénombrait tout près de 300 copropriétés neuves terminées et toujours invendues à Québec.

Dans le marché de la copropriété, les données font état d’un ratio de 20 vendeurs pour un acheteur.

Transactions en hausse

Fait à signaler, le nombre de transactions immobilières a augmenté de 2 % l’an dernier à Québec, à 6746.

«Nous sommes présentement dans un marché d’acheteurs, ce qui exige des vendeurs d’afficher leur propriété à un prix juste, parfois sous leurs espérances, afin de vendre plus rapidement», a souligné la vice-présidente de Royal LePage Inter-Québec Michèle Fournier.

Selon cette dernière, les nouvelles règles hypothécaires qui sont entrées en vigueur en octobre dernier ont eu peu d’effet sur le marché immobilier jusqu’à présent.

«Les premiers acheteurs sont toujours au rendez-vous, mais ils sont plus réalistes», a fait valoir Mme Fournier.

Prix de vente moyen en décembre dans la région de Québec

Unifamiliale 264 370 $

Copropriété 235 231 $

Plex (2 à 5 logements) 317 164 $

Source : Chambre immobilière de Québec

Un marché stable malgré tout

Le Journal a discuté de la situation actuelle du marché immobilier de Québec avec l’économiste et analyste de la Fédération des chambres immobilières du Québec, Paul Cardinal.

Comment peut-on analyser le marché de Québec cette année?

Le marché immobilier de Québec continue de très bien faire alors que le nombre de ventes a augmenté de 2 %. On est encore dans un marché où l’acheteur a, davantage que le vendeur, le gros bout du bâton pour la copropriété. On note qu’il y a encore beaucoup de condos à vendre sur le marché. Ce qui a un effet sur les prix à la baisse.

Est-ce que des variations de prix importantes pourraient survenir au cours de 2017?

Le marché immobilier de Québec continuera d’être stable. L’économie de Québec va bien avec un faible taux de chômage. On pense que les prix des maisons unifamiliales devraient se maintenir. Pour les condos, le nombre important de vendeurs pourrait continuer de jouer en la faveur des acheteurs.

Autrement dit, les vendeurs devront se montrer patients?

Effectivement, les vendeurs qui veulent réaliser une transaction rapidement et obtenir leur prix devront peut-être attendre plus longtemps. Les délais de vente sont plus longs. À cela, on note un plus grand nombre de maisons à vendre. Tout cela a un impact dans le marché