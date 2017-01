Visite guidée pour rockeur maniaque de hockey

Ben Kowalewicz avait le regard d’un gamin émerveillé, mardi après-midi. Ce grand amateur de hockey a eu droit à une visite guidée du Centre Vidéotron, deux mois avant le premier concert de Billy Talent dans ce qui deviendra, du moins c’est ce que croit fermement le chanteur ontarien, le futur domicile des Nordiques.

Dans toute la communauté artistique canadienne, vous ne trouverez pas plus féroce partisan du retour de la Ligue nationale de hockey (LNH) à Québec. Chaque fois qu’il en a l’occasion, Kowalewicz se lance dans une profession de foi envers le marché de Québec.

Photo Stevens LeBlanc

«La Caroline, la Floride et Las Vegas... Ma foi, c’est le contraire absolu de ce que devrait être une ville de hockey», s’enflamme-t-il.

Et ce n’est pas son tour guidé du Centre Vidéotron qui l’a fait changer d’avis, bien au contraire.

«J’ai visité plein d’arénas dans le monde, mais rarement on a la chance d’en voir un flambant neuf comme ça. C’est un amphithéâtre de classe mondiale», a lancé le chanteur, après avoir mis les pieds dans le vestiaire des Remparts et arpenté tous les recoins de l’édifice.

Photo Stevens LeBlanc

Bienvenue Ben !

Gestev a fait les choses en grand pour cette visite éclair du rockeur. Accueilli par un «Bienvenue Ben Kowalewicz» inscrit bien en évidence sur le tableau indicateur, le chanteur a aussi reçu en cadeau un chandail des Remparts.

Cet artefact québécois rejoindra la quinzaine de chandails des Nordiques de même que les tuques et les t-shirts à l’effigie de l’ancien club de la LNH que compte sa garde-robe. Tous des objets que lui ont lancé des fans durant les concerts du groupe dans la capitale. Une tradition depuis que Kowalewicz a dénoncé l’absence d’un club de hockey à Québec sur scène.

«C’est le seul endroit où on me lance des chandails de hockey. Ça ne se fait nulle part ailleurs.»

Photo Stevens LeBlanc

Kowalewicz n’a rien jeté, assure-t-il. Tous les chandails sont rangés dans ses garde-robes, au grand désespoir de son épouse. «Parfois, elle me demande si je veux me débarrasser de certains d’entre eux et je réponds toujours non. Je les garde tous.»

La tournée Afraid of Heights, de Billy Talent, s’arrêtera au Centre Vidéotron le 2 mars prochain.