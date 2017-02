PHOTOS | 18 vedettes qui sont parents de jumeaux

Alors que Beyoncé a annoncé la venue de jumeaux au sein de la famille Carter, le moment était tout opportun pour se rappeler les vedettes qui ont donné naissance à des jumeaux.

Plusieurs enfants n'ont cependant plus la chance de faire partie d'une famille unie qui compte la présence de leurs deux parents.

Malgré tout, ils grandissent et apprennent tout en vivant une vie de star!

Voici donc les enfants jumeaux de 18 vedettes!

Angelina Jolie et Brad Pitt

Malgré tous les problèmes que vit l'ancien couple «Brangelina», ils peuvent se réjouir en regardant leurs deux jumeaux non identiques de huit ans, Knox et Vivienne.

Jennifer Lopez

Emme et Max, 8 ans, sont nés de l’union maintenant chose du passée entre J. Lo et le chanteur Marc Anthony.

P. Diddy

D’Lila Star et Jessie James, deux jeunes filles de 10 ans, ont été portées par Kim Porter, qui a quitté le rappeur et homme d'affaires après que ce dernier l'ait trompé.

Mariah Carey

Moroccan & Monroe, cinq ans, sont les enfants et jumeaux non identiques de la chanteuse et de son partenaire, Nick Cannon.

Céline Dion

Nelson et Eddy Angélil ont beaucoup changé! Ils sont maintenant âgés de 6 ans.

Ricky Martin

Une mère porteuse a permis au chanteur d’avoir Matteo et Valentino, huit ans.

Zoe Saldana

Marco Perego et l’actrice dans le long-métrage Avatar et Les Gardiens de la galaxie sont les fiers parents de Cy Aridio et Bowie Ezio, deux ans.

Chris Hemsworth

Ses fils jumeaux, Tristan & Sacha, ont maintenant deux ans.

Julia Roberts

Ses jumeaux Phinnaeus et Hazel ont célébré leur 12e anniversaire il y a une dizaine de mois.

Roger Federer

Deux fois plutôt qu’une pour le joueur de tennis anciennement numéro un mondial. Lui et sa femme Mirka sont les fiers parents de Myla Rose et Charlene Riva, nées en 2009, ainsi que de Leo et Lennart, nés en 2014.

Sarah Jessica Parker

La femme de 51 ans est la maman de deux jeunes filles de sept ans, Loretta et Tabitha.

Michael J. Fox

L’acteur canadien atteint de la maladie de Parkinson est père de quatre enfants, dont les jumelles dans la vingtaine, Schuyler et Aquinnah.

Charlie Sheen

Cinq enfants ont résulté de ses trois mariages, dont Bob et Max, deux frères de sept ans.

Neil Patrick Harris

L’hilarant Neil Patrick Harris et son mari David Burtka sont devenus parents de Gideon et Parker. Les deux hommes ont indirectement fertilisé une mère porteuse pour avoir l’honneur d’être pères.

Denzel Washington

Malcolm et Olivia sont nés en 1991.

Al Pacino

«Le parrain» et son ancienne flamme, Beverly D’Angelo, ont donné naissance à Anton James et Olivia Rose en 2001.

Mel Gibson

Gibson a renoué avec le succès en 2016 avec la réalisation du drame de guerre Hacksaw Ridge.

Mel Gibson a un frère jumeau lui-même, mais il est aussi le père de deux hommes de 34 ans, Edward et Christian, qui sont identiques.

Beyoncé

La famille Carter s’agrandira bientôt de deux membres ! Beyoncé en a fait l’annonce plus tôt mercredi sur son compte Instagram.