Affaire Paquet: aucune accusation contre le député Gerry Sklavounos

Aucune accusation n’étant portée contre lui, Gerry Sklavounos souhaite rapidement reprendre ses activités de député. Mais son sort politique reste incertain.

Les députés libéraux veulent d’abord discuter entre eux avant de statuer sur la réintégration ou non de leur collègue de Laurier-Dorion au sein du caucus. La pression est toutefois forte à l’interne pour qu’il reprenne sa place dans les rangs du gouvernement, selon nos informations. «Il a assez payé», entend-on en coulisses.

Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a décidé de ne pas porter d’accusation contre M. Sklavounos, qui faisait face à des allégations de viol sur Alice Paquet, une jeune étudiante de l’Université Laval. Il «conclut qu’aucun acte criminel n’a été commis».

Alice maintient sa version des faits

La plaignante, elle, maintient sa version des faits. Dans un bref entretien avec Le Journal, Alice Paquet a soutenu que la décision du DPCP lui faisait «beaucoup de peine» et qu’elle voulait maintenant reprendre des forces après toute cette affaire. «Je vais vivre ma peine toute seule», a-t-elle confié.

Sklavounos soulagé

Gerry Sklavounos, lui, s’est dit soulagé et satisfait de la décision du DPCP. «Cette affaire maintenant close, je compte reprendre pleinement, et le plus rapidement possible, mes activités au nom des citoyens de Laurier-Dorion qui m’ont accordé ce quatrième mandat de les représenter à l’Assemblée nationale», a-t-il fait valoir sur sa page Facebook.

Plusieurs de ses anciens collègues libéraux se sont dits très heureux pour lui. C’est le cas du député libéral Serge Simard, qui avait dû s’excuser à l’automne après avoir mis en doute la version de la victime alléguée. «D’abord, moi je suis heureux pour la famille. Vous allez comprendre qu’il a une famille, ce gars-là, et il a des enfants et je suis heureux pour la famille», a-t-il signalé.

Le Whip en chef du gouvernement, Stéphane Billette, estime qu’il faut maintenant «respecter la décision du DPCP».

Débat à l’interne

Son retour au caucus n’est toutefois pas automatique. «Est-ce qu’il doit être réintégré au caucus, ça, c’est une question qui doit être débattue en caucus», a insisté le ministre Pierre Moreau.

La présidente du caucus libéral, Nicole Ménard, a promis des discussions à l’interne sur le sujet.

— Avec la collaboration de Nicolas Lachance