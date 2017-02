Bousculades en queue de peloton

Du lot, quatre équipes de la division Ouest se tiraillent pour grimper au classement et pouvoir souffler un brin. La fin de semaine sera importante pour les Foreurs, les Voltigeurs, les Olympiques et le Phoenix.

Justement, les Foreurs ont rendez-vous avec les Olympiques ce soir au Centre Robert-Guertin. Une victoire du Vert et Or ferait mal aux Piques. Il prendrait ainsi une avance de cinq points avec un match en main.

La troupe de Mario Durocher cherche à se défaire de cette bagarre en fond de grille. Elle ne vise rien de moins que le top 10 d’ici à la mi-mars. «On ne regarde pas en bas, il faut regarder en haut. On joue du très bon hockey dernièrement, a laissé savoir l’entraîneur-chef de la formation abitibienne, faisant fi de la contre-performance des siens à Charlottetown, mardi. On joue bien défensivement et les unités spéciales vont mieux.