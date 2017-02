De héros obscur à joueur clé

HOUSTON | Il y a de ces artistes qui disparaissent complètement de la carte après un tube majeur, comme il y a de ces athlètes qui sombrent dans les abîmes de l’oubli après un jeu mémorable. Pour le demi de coin des Patriots Malcolm Butler, héros inattendu du Super Bowl il y a deux ans, la vie a heureusement pris la trajectoire inverse.

Au-delà de toute allégeance, comment oublier la fin de soirée du 1er février 2015? Super Bowl 49. Seahawks contre Patriots. Avec 26 secondes à jouer, Russell Wilson et les Seahawks cognent à la porte des buts, à une petite verge du triomphe.

Constatant en panique que les Seahawks sont en caucus avec trois receveurs, les Patriots ordonnent à Malcolm Butler, dans la cohue, de vite sauter sur le terrain.

Le jeu s’amorce aussitôt. Wilson vise Ricardo Lockette. Sa passe est captée... par Malcolm Butler! Interception et fin des émissions, les Patriots l’emportent.

Avant ce jeu, Butler se contentait d’un obscur rôle de réserviste. Il s’était taillé un poste envers et contre tous en 2014 avec la bande de Bill Belichick, comme agent libre, après avoir été boudé au repêchage. Dans l’ombre la plus totale sur la scène universitaire au préalable, il avait d’ailleurs bien failli tout larguer.

Aujourd’hui, à l’aube du 51e Super Bowl entre Falcons et Patriots, Butler n’échappe plus à sa célébrité.

«C’est une aventure incroyable et ce jeu sera là à tout jamais. Je m’en fais toujours parler et c’est pourquoi je suis reconnu. C’est perçu comme l’un des plus grands jeux de l’histoire du Super Bowl. Ça a changé ma vie et ça nous a donné une bague, mais maintenant nous sommes de nouveau au Super Bowl et il faut aller chercher cette victoire», a réfléchi celui qui héritera du mandat de museler le monstre receveur Julio Jones.

Bien plus qu’un jeu

Pas du type à se gargariser de sa nouvelle popularité, Butler a redoublé d’ardeur. Sa motivation: se hisser au firmament des Patriots pour briller à long terme plutôt que de passer en étoile filante.

«J’ai vu trop de joueurs se faire connaître pour un jeu puis disparaître. Je n’ai cessé de me marteler dans la tête que je ne serais pas l’un de ces gars et je n’ai jamais douté. J’en veux toujours plus», a témoigné humblement le demi de coin.

Un joueur établi

Depuis, Butler a non seulement ravi le poste de demi de coin numéro un, mais il a été invité au Pro Bowl l’an dernier et a été élu au sein de la deuxième équipe d’étoiles cette saison.

Sa tenue dans son ensemble depuis deux ans, bien plus que son mémorable jeu au Super Bowl 49, a suscité le respect inconditionnel des troupes en Nouvelle-Angleterre.

«Quand tu réalises un tel jeu dans le plus grand match sous les yeux de la planète au complet, ta vie n’est plus jamais pareille. Malcolm a dû naviguer à travers des trucs que les gens de l’extérieur de ce vestiaire ne peuvent comprendre. Allait-il crouler? Tout ça lui a donné le goût d’aspirer à plus pour prouver sa valeur», a salué son partenaire dans la tertiaire, Devin McCourty.

Même si ses preuves ne sont plus à faire, Butler sortira peut-être un autre lapin de son casque pour le Super Bowl 51, qui sait...

Saviez-vous que...

L’interception de Butler au Super Bowl 49 s’est avérée la seule de la saison 2014 en 109 tentatives à partir de la ligne d’une verge.

En 2015, Butler a été le seul joueur défensif des Patriots à se retrouver sur le terrain pour plus de 90 % des jeux des siens.

Le demi de coin a évolué avec 3 programmes universitaires différents (Hinds Community College, Alcorn State et West Alabama) avant d’être ignoré au repêchage.

Une autre arme sortie de nulle part

AFP

Comme le veut la coutume chez les Patriots, chaque saison, un joueur sort de son relatif anonymat pour s’imposer comme une dangereuse pièce du casse-tête. Cette année, le receveur Chris Hogan a fait honneur à cette tradition.

Hogan a connu son heure de gloire lors du dernier match des Patriots, en établissant un record de franchise avec 180 verges en finale de conférence face aux Steelers, il y a deux semaines.

Il était toutefois sorti de sa coquille plus tôt cette saison avec 38 réceptions et quatre touchés. C’est sa moyenne astronomique de 17,9 verges par réception, un sommet dans la ligue, qui a retenu l’attention.

Pourtant, malgré quelques saisons intéressantes avec les Bills avant de faire le saut chez les Patriots l’hiver dernier, Hogan ne s’annonçait pas comme la présence verticale menaçante qu’il est devenu.

«C’est un sentiment gratifiant d’en arriver où je suis», s’est-il confié cette semaine. Il y a eu plusieurs obstacles sur la route. J’ai travaillé fort, mais je me considère chanceux d’avoir obtenu plusieurs opportunités.»

De lacrosse au football

Plusieurs opportunités, peut-être, mais surtout plusieurs déceptions. Avant trois ans de stabilité à Buffalo, Hogan a été mis sous contrat comme agent libre par les 49ers, puis coupé. Même chose avec les Giants et les Dolphins.

«C’était une période très émotive. Je me suis juste dit en rentrant à la maison que je devais m’entraîner plus fort et depuis, je n’ai jamais ralenti la cadence», a-t-il dit.

Il faut dire que le nouveau missile Patriot partait de loin. Pendant trois années universitaires à Penn State, il a opté pour lacrosse plutôt que le football. À sa dernière année d’admissibilité, il a fait le saut au football comme receveur et demi défensif, à l’obscure Université Monmouth, au New Jersey.

«J’ai adoré jouer à lacrosse et plusieurs aspects de ce sport m’ont rendu meilleur au football. Depuis, j’ai évolué comme joueur de football et j’ai appris énormément avec les Patriots. Tant mieux, parce que je n’avais pas vraiment de plan B pour ma carrière!» a lancé Hogan.

C’est du sérieux!

HOUSTON | Les déplacements peuvent être longs à Houston, les lieux étant extrêmement étendus et les activités médiatiques se déroulant aux quatre coins de la ville. Cependant, le transport en navettes est réglé au quart de tour et les déplacements à heure de pointe se déroulent sous escorte policière. Lors de certaines conférences de presse des Falcons, il n’y a rien de trop beau alors que les journalistes sont accueillis au son d’une fanfare. Mercredi, des dizaines d’amateurs jouaient du coude à l’arrivée de notre autocar pour prendre des photos. Quelle déception de constater qu’il s’agissait de pauvres scribes, plutôt que de joueurs étoiles! Qui sait, peut-être ai-je été confondu avec Tom Brady et que ma grosse face finira encadrée dans le sous-sol d’un chic type...

Sortez vos sous pour faire le party

Houston est définitivement la place pour s’amuser dans le cadre du Super Bowl, du moins si vos poches sont profondes. Pour environ 800 $, il est possible de prendre part au party du magazine masculin Maxim, demain. Le Rolling Stone est à peine moins cher à 700 $. Sauf si l’envie vous prend d’une table VIP pour six à 12 500 $. Il y en a bien sûr plein d’autres dans le genre où fine cuisine, vedettes de tout acabit et breuvages exotiques sont de la partie. Patron, ça passerait sur un compte de dépenses? Non? Ah bon!

S’envoyer en l’air... sur Mars!

Qui dit Houston, dit aussi NASA. L’organisation du Super Bowl a d’ailleurs créé son attraction principale pour les visiteurs du quartier «Super Bowl Live» autour de la thématique de l’espace. Plutôt originale, cette activité permet aux utilisateurs d’enfiler des lunettes de réalité virtuelle pour une simulation de deux minutes qui les entraîne sur Mars. Le tout se conclut par une chute vertigineuse de la planète rouge jusqu’à la Terre, plus précisément sur la ligne de 50 verges du NRG Stadium, juste à temps pour le botté d’envoi du Super Bowl. Me suis-je prêté au jeu? La tête me tourne si je tombe du lit, alors tomber d’une autre planète, pas sûr...