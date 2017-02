Hollywood au coeur de Saint-Roch

Peu de gens le réalisent à Québec, mais Hollywood a son pied-à-terre dans le quartier Saint-Roch. Plus précisément chez Rodeo FX, où ont été créés une partie des effets spéciaux de plusieurs superproductions récentes comme Game of Thrones, Arrival et Fantastic Beasts and Where To Find Them.

Depuis son ouverture en 2014, le studio de Rodeo FX à Québec, qui conçoit aussi des effets spéciaux à Montréal et Los Angeles, ne cesse d’apposer sa griffe à d’importants projets hollywoodiens. Aux titres déjà cités, ajoutez le dernier Tim Burton, Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children, The Walk, Gods of Egypt et de nombreux autres.

Actuellement, la majorité des 42 artistes bossent sur un ambitieux projet de Luc Besson, Valérian et la Cité des mille planètes, film doté du plus important budget de l’histoire du cinéma français à près de 300 millions de dollars canadiens.

«Ce qui m’épate, c’est qu’il y a encore beaucoup trop de gens qui pensent que tout ça est fait à Hollywood. Souvent, quand on dit qu’on fait des effets visuels numériques, la première chose que les gens nous disent, c’est qu’on travaille sur des séries télés ou des films québécois. Mais ce n’est même pas notre clientèle. Ce qu’on a de plus québécois, c’est Denis Villeneuve», raconte le directeur du studio et superviseur d’effets visuels, Martin Pelletier.

Photo Jean-François Desgagnés

Un studio stratégique

L’arrivée de Rodeo FX, qui a été fondé en 2006, relève d’un calcul stratégique de ses dirigeants. Ceux-ci, explique M. Pelletier, voulaient s’extraire de la guerre que se livrent les nombreux studios d’effets visuels basés à Montréal pour recruter les meilleurs talents.

«Tous les gros joueurs se sont installés à Montréal au cours des six ou sept dernières années. Depuis, ça joue du coude et il se crée une surenchère, alors c’est dur d’avoir une exclusivité. En ouvrant un studio à Québec, ça nous permettait d’avoir la mainmise sur les talents qui viennent de Québec ou ceux qui sont à l’extérieur et veulent revenir à Québec. Vu qu’on n’a pas vraiment de compétiteurs directs ici, les gens qui travaillent pour nous restent longtemps.»

Photo Jean-François Desgagnés

Du coup, le nombre d’employés devrait prochainement franchir le cap de la cinquantaine. Si bien que le premier étage de l’édifice du 771 rue Saint-Joseph pourrait bientôt ne plus suffire à loger tout le monde.

«On a déjà doublé la superficie et on va avoir besoin d’espace éventuellement. Il va falloir aller à l’étage du haut», indique Martin Pelletier.

3 projets en cours chez Rodeo FX

Valérian et la Cité des mille planètes

Film de science-fiction de Luc Besson adapté de la série de bande dessinée Valérian et Laureline. Mettant en vedette Dane DeHaan, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanne et Ethan Hawke, le film doit sortir le 21 juillet aux États-Unis.

Fast and Furious 8

Huitième opus de la franchise, mais le premier sans Paul Walker. On retrouvera au générique Vin Diesel, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson et deux recrues de poids, Charlize Theron et Helen Mirren. Sortie prévue le 14 avril.

Game of Thrones saison 7

Photo Jean-François Desgagnés

Pour une quatrième saison consécutive, Rodeo FX est mis à contribution. L’avant-dernière saison de la populaire série télé sera présentée sur HBO à compter du 25 juin.

Trois semaines d’ouvrage pour vingt-cinq secondes

Photo Jean-François Desgagnés

Pour ajouter du feu et de la fumée dans une séquence qui ne dure pas plus de vingt-cinq secondes dans Game of Thrones, Hugo Montambault a travaillé pendant trois semaines.

Bienvenue dans l’univers de la création d’effets visuels, un boulot qui demande de la créativité, des connaissances pointues en informatique et de la patience. À Québec, trente artistes ont consacré 12 000 heures à la sixième saison de Game of Thrones.

Photo Jean-François Desgagnés

Pour créer ses flammes, Hugo Montambault a utilisé des images de feu trouvées sur YouTube. Parfois, ajoute l’artiste FX originaire de Trois-Rivières, «on filme notre propre feu.»

Photo Jean-François Desgagnés

À l’autre bout de la chaîne de montage, il y a à Francis Larouche, dont le travail consiste à intégrer dans la scène tous les éléments conçus par ses coéquipiers et à en rehausser le look.

«C’est là où la magie opère», dit-il.

Les créatures, l’étape ultime

Les dirigeants de Rodeo FX ne cachent pas leur ambition de se hisser dans le top 5 des meilleures compagnies de création d’effets visuels sur la planète. Selon Martin Pelletier, cette étape ultime passe nécessairement par la capacité d’un studio à donner vie à des créatures.

«C’est le plus gros défi d’une boîte d’effets spéciaux. Quand je parle de créatures, ça peut être Paul Walker dans Fast and Furious ou le dragon de Game of Thrones. Quand t’arrives à faire des créatures qui sont des personnages principaux, tu ne peux pas aller plus haut que ça. C’est l’étape ultime.»

En lice pour cinq prix aux VES Awards (images réalisées pour Game of Thrones et Black Sails), qui auront lieu le 7 février, le studio Rodeo FX de Québec déléguera trois représentants à Los Angeles: Matthew Rouleau, Thomas Montminy-Brodeur et Pierre Rousseau.