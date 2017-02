C’est en le sermonnant vertement que le juge Bernard Lemieux a condamné un homme à six ans de pénitencier pour avoir «offert» à sa victime de lui «tirer dans le pied ou dans la tête».

«Auparavant, vous avez déjà eu une peine de détention de 32 mois. Aujourd’hui, vous écopez de six ans... Le temps passé en prison ne donne rien et vous allez vous rendre compte, un jour, que la vie est courte et que le temps perdu ne revient pas», a dit l’honorable juge à Jérôme Demers qui avait l’air penaud d’un enfant qu’on chicane.

«Une conséquence»

Il faut dire que les gestes reprochés à l’homme de 29 ans, un trafiquant de stupéfiants, sont assez troublants.

En septembre 2014, Demers avait entraîné sa victime dans un boisé près d’un rang dans le secteur de Saint-Lazare-de-Bellechasse.

Comme il soupçonnait sa «prise» d’être un «informateur de police», Demers a offert un choix peu banal à sa victime tout en lui spécifiant qu’il devait y avoir «une conséquence».

«Il lui a donc offert de lui tirer dans la tête ou dans le pied. Fort heureusement, la victime n’a pas choisi la tête et elle s’est retrouvée avec une décharge d’arme à feu dans le pied», a rappelé le procureur aux poursuites criminelles et pénales.

Des semaines plus tard

Après avoir ramené sa victime chez elle, Demers lui a bien précisé de ne pas aller à l’hôpital. Une directive qu’il a écoutée.

Toutefois, quelques semaines plus tard, après s’être fait arrêter par les policiers, la victime a raconté «son petit tour dans le bois» et Demers a été arrêté, puis détenu de façon préventive.

En défense, Me Simon Roy a précisé au juge qu’un crédit de trois ans et cent vingt et un jours devait être soustrait à la peine imposée, ce qui veut donc dire qu’il reste à Demers une peine de deux ans, huit mois et quatre jours à purger.