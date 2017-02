La mouffette Ernest a vu son ombre

Ceux qui aiment l’hiver seront contents d’apprendre que la saison froide devrait durer encore six semaines. C’est, en tout cas, ce qu’il faut en déduire si on se fie aux prévisions de la mouffette Ernest du zoo de Saint-Félicien qui a vu son ombre jeudi matin. Le résultat de la petite sortie annuelle de l’animal signifie évidemment que le printemps risque aussi d’être plus tardif. On verra le mois prochain si Ernest a eu raison ou non.