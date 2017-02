Super Bowl: un spectacle de la mi-temps rassembleur

HOUSTON | Souriante, posée et laissant de côté les élans d’excentricité qui l’ont maintes fois caractérisée, Lady Gaga a plutôt misé sur un message profondément teinté d’humanisme dans un moment où l’heure est à la confrontation, à quelques jours d’assurer le spectacle de la mi-temps du Super Bowl.

Se présentant dans une gigantesque salle du centre des congrès de Houston bondée de journalistes, jeudi, l’artiste sensible et engagée a pris le pas sur le personnage de scène.

La chanteuse à la longue tignasse blonde, qui a vendu 27 millions d’albums, a fait une entrée attendue sous les flashs incessants des caméras et au son de l’un de ses récents tubes, Million Reasons. Dans un sympathique clin d’œil familial, elle a lancé le ballon officiel du Super Bowl à son père, assis près de la scène.

Pendant un peu plus de 20 minutes, elle s’est prêtée au jeu des questions en vue du spectacle annuel de 13 minutes le plus vu à travers le monde.

Dans le contexte actuel où les manifestations se multiplient sur le continent américain et où les tensions raciales semblent omniprésentes, la New-Yorkaise de 30 ans a promis un spectacle rassembleur, refusant toutefois de révéler le choix de ses chansons, de ses costumes ou invités.

«La musique est l’une des choses les plus puissantes que le monde ait à offrir. Peu importe la race, la nationalité, la religion, l’orientation sexuelle ou le genre, la musique a le pouvoir de nous unir», a-t-elle lancé.

«Je ne sais pas si je réussirai à unifier l’Amérique. Il faudra le demander aux gens après coup. Je crois passionnément en des valeurs comme l’inclusion et l’esprit d’égalité. L’esprit de ce pays en est un d’amour, de compassion et de gentillesse. Ma performance fera état de cette philosophie», a-t-elle ajouté.

Performance athlétique

Pour ce qui est de la prestation, Lady Gaga s’est montrée avare de détails. Toutefois, mardi, sur les ondes d’une radio de Boston, la star a laissé entendre qu’elle se pointerait à son spectacle suspendue au toit rétractable du NRG Stadium.

«Il faut garder les surprises», a-t-elle prévenu jeudi. Je vous dis par contre que ce spectacle sera hautement athlétique. Il faut offrir une performance haute en adrénaline. Quand on regarde du football, on voit des joueurs qui se frappent durement. Il ne faut pas que l’intensité baisse durant la mi-temps. On s’amusera bien», a promis l’artiste.

Du lipsync ?

Dans ce genre de performance, le lipsync est régulièrement de mise, même si l’aveu n’est jamais fait directement. Gaga a cependant promis de chanter pour vrai!

«On travaille sur l’histoire du spectacle depuis deux mois. Je m’entraîne pour m’assurer de danser en même temps que je chante pendant 13 minutes. Apprêtez-vous à voir quelque chose que vous n’avez jamais vu auparavant», a conclu la chanteuse.

En échappée

La ville de Houston avait été le théâtre du fameux scandale de la garde-robe impliquant Janet Jackson et Justin Timberlake, lors du Super Bowl en 2004. «Tout sera propre et bien attaché. Je ne m’inquiéterais pas de ça, même si certains d’entre vous souhaiteraient le contraire!», a blagué Lady Gaga jeudi.

Sur le plan sportif, Lady Gaga s’est refusée à toute prédiction sur l’issue du duel entre Falcons d’Atlanta et Patriots de la Nouvelle-Angleterre. «Je vais la garder pour moi. Je vais l’écrire et la mettre dans mon soulier pour qu’on en parle ensuite», a-t-elle rigolé.

Avec Beyoncé? La rumeur court sur les médias sociaux que l’une des invitées de Lady Gaga sera Beyoncé, qui est enceinte de jumeaux. La vedette de la mi-temps elle-même a semé l’hystérie en accompagnant l’un de ses messages Instagram avec un émoticon d’abeille, que plusieurs ont vu comme une référence au surnom (Queen B) de Beyoncé. «Vous sautez vite aux conclusions!», a tempéré Gaga.