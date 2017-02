Attentat à Québec: ce qu'il faut savoir pour la cérémonie de vendredi au Centre des congrès

Près de 5000 personnes, dont les premiers ministres Philippe Couillard et Justin Trudeau, ainsi que le maire Régis Labeaume, sont attendues vendredi au Centre des congrès pour une cérémonie à la mémoire des victimes de la tuerie à la mosquée de Québec.

À lire aussi : Cérémonie funéraire : dernier hommage à Montréal à trois victimes de l'attentat de Québec

Les cercueils contenant les dépouilles des Guinnéens Mamadou Tanou Barry, 42 ans, et Ibrahima Barry, 39 ans ainsi que du Marocain Azzedine Soufiane, 57 ans – trois pères de famille tués par balle dimanche soir – seront au cœur de la cérémonie. Les corps ne seront toutefois pas exposés, comme le veut la tradition musulmane.

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Les portes de la salle de prière ouvriront à 11h, puis la traditionnelle prière funéraire musulmane (salat Aljanaza), sera prononcée à 12h30. «Tous les Québécois sont invités, peu importe leur religion», a fait savoir Souleymane Bah, président de l’Association des Guinéens de Québec, précisant que de diplomates et ambassadeurs de la communauté guinéenne québécoise seront aussi sur place.

Navettes

Afin de se rendre à la cérémonie, la population est invitée à utiliser le transport en commun et les stationnements incitatifs du Réseau de transport de la Capitale. Les Métrobus 800, 801 et 807 desservent notamment les alentours du Centre des congrès.

Le SPVQ vous informe quant à cette cérémonie funéraire au centre des congrès de Québec. Utilisez le transport en commun pour vous y rendre. https://t.co/8qDrwKSX7Y — SPVQ_police (@SPVQ_police) 2 février 2017

Au Centre des congrès, on dit avoir mis en place tout le personnel nécessaire pour cet événement particulier. «On a l’habitude des évènements, donc il y aura entre autres du personnel d’accueil, de sécurité, du personnel dédié à l’audiovisuel, à la technique et à la coordination», explique la porte-parole Anne Cantin.



Le Centre des congrès n’offrira pas de service alimentaire pour l’occasion. Les restaurants de Place Québec, situés tout près, seront toutefois ouverts.



Corps rapatriés

Au cours des prochaines heures, les corps des victimes seront rapatriés dans leurs pays d’origine, à l’exception de celui de Mamadou Tanou Barry, qui sera enterré au cimetière musulman de Laval, dimanche après-midi. «Nous sommes en train d’organiser le transport là-bas, chercher des autobus disponibles et le rassemblement qui suivra», explique M. Bah.



Sympathies

Touchées par les tristes évènements, les conjointes du premier ministre Philippe Couillard et du maire Régis Labeaume ont tenu à rendre visite aux familles des victimes de l’attentat pour leur faire part de leurs condoléances au cours des dernières heures.



Une autre cérémonie funéraire s’est tenue jeudi à Montréal, à l'aréna Maurice-Richard, où les citoyens ont pu rendre un dernier hommage à Abdelkrim Hassane, 41 ans, Khaled Belkacemi, 60 ans et Aboubaker Thabti. 44 ans.



Le plus inquiétant à venir

Pour le président de l’Association des Guinéens de Québec, Souleymane Bah, le plus inquiétant est à venir. «Ces hommes étaient les pourvoyeurs de la famille, vous comprenez que la vie continue et ce sera la partie la plus difficile à gérer», indique-t-il, précisant qu’Ibrahima Barry et Mamadou Tanou Barry étaient respectivement père de quatre et deux enfants en bas âge.



Dons

La population est invitée à remettre des dons, en denrées, en jouets en vêtements, ou en toute autre «chose utile pour une famille qui a des enfants», en contactant la page Facebook de l’Association : AGAQ – Association des Guinéen-ennes à Québec. Les dons en argent peuvent être envoyés par chèques, au nom des familles Barry, à l’adresse :

Association des Guinéens à Québec

Pavillon Alphonse-Desjardins

Local 2344, Casier 172325

Rue de l’Université Laval, Québec, QC

G1V 0A6

Cérémonie funéraire

Horaire du vendredi 3 février 2017

11h : Ouverture des portes au public et présentation des condoléances aux familles

12h30 : Prière du vendredi (non retransmise)

13h20 : Début de la cérémonie funéraire

14h : Fin de la cérémonie funéraire

Note

La cérémonie est organisée par le Centre culturel islamique de Québec et la communauté, avec le soutien logistique de la Ville de Québec.



Endroit

Centre des congrès de Québec

1000, boul. René-Lévesque Est

Québec, (Québec) G1R 5T8

– Avec la collaboration de Taïeb Moalla et de Jean-François Racine