Un défilé en mode interactif

Le premier de deux défilés du Carnaval sera toujours axé sur la nordicité, mais présentera des tableaux plus interactifs, selon les souhaits du concepteur.

Ghislain Turcotte, le concepteur du Défilé de nuit du Carnaval de Québec, avoue avoir misé, avec son équipe, sur les aspects «festifs» et «interactifs» pour la mouture 2017 de l’événement carnavalesque.

«Il y aura beaucoup d’éléments près des gens, des personnages (...) Pas juste des costumes, mais des chouettes, des poissons. On va aller voir le monde, l’interpeller plus directement. Plus ça va aller avec les années et plus on va s’en aller vers cela», a précisé M. Turcotte qui souhaite ainsi «réchauffer la foule».

Rêve, ombre et unicité

À cet effet, près de 600 artistes et figurants graviteront autour des 14 tableaux, dont un nouveau, qui déferleront dans les rues de Charlesbourg, samedi.

Des chouettes, des poissons et un «animal grandiose surprise» s’ajoutent notamment à la liste des bêtes qui composaient déjà la fresque hivernale. «La nouveauté, cette année, c’est un tableau qui parle de rêve et on l’illustre avec du théâtre d’ombres», a glissé M. Turcotte sans vouloir en dévoiler davantage.

«L’autre nouveauté intéressante, c’est qu’il n’y aura plus de première et deuxième partie au défilé. La cité nordique est plus grande et les éléments sont plus nombreux et on s’est organisé pour que tout ça puisse bien vivre ensemble et se mélanger», a-t-il ajouté.

Exploité par l’organisation du Carnaval, le cliché de la tradition du bûcheron transpirera également dans le défilé, notamment dans les vêtements des participants. «Ça reste quelque chose de contemporain, de moderne, je dirais même de tendance, de fashion. On s’inspire de la haute couture, de designers québécois, quelque chose qui a de la gueule», a conclu le concepteur pour qui il est important de s’ancrer à même les racines de notre culture et de proposer quelque chose de rassembleur.

Traditionnelle collecte de sang du Carnaval

Photo Didier Debusschère

La traditionnelle collecte de sang du Carnaval est de retour pour une 51e année. Les installations sont aménagées à même le mail central de Laurier Québec. Les gens peuvent donc, depuis jeudi, mettre un peu de chaleur dans la vie des gens à qui ils viendront en aide grâce à ce don de vie. La collecte de sang se termine aujourd’hui, à 20 h 30.

Quoi faire vendredi

Village Nordik

Petits et grands peuvent pratiquer la pêche blanche en milieu urbain au sein du village Nordik du Port de Québec érigé à même le bassin Louise. L’activité peut être pratiquée à l’extérieur, pour les plus téméraires, ou à l’intérieur d’igloos gonflables chauffés, pour les plus frileux. Le site est accessible de 10 h à 17 h.

Lévis, attache ta tuque!

Le cœur du Vieu-Lévis vibre lui aussi au rythme du Carnaval de Québec alors qu’un terrain de jeux y sera aménagé. Glissade géante, initiation et démonstration de planche à neige, cabane à sucre urbain, musique et animation attendent notamment les carnavaleux. Côte du passage et rue Saint-Louis, de 6 h 30 à 22 h.

1973

Le palais de glace quitte désormais la place D’Youville pour être érigé à l’Esplanade, devant le Parlement.